Le papillon monarque ajouté à la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées

L’emblématique papillon monarque noir et orange est menacé d’extinction en raison de la destruction de son habitat et du changement climatique, ont déclaré jeudi des écologistes internationaux.

Le papillon monarque, connu pour sa migration annuelle à travers le pays, a été placé dans la catégorie en voie de disparition de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Liste rouge des espèces menacées.

Chaque automne, des millions de papillons entreprennent la plus longue migration connue de tous les insectes, volant à des milliers de kilomètres des aires de reproduction de l’est des États-Unis et du Canada pour passer les mois d’hiver au Mexique et en Californie.

La population de monarques a diminué entre 22% et 72% au cours de la dernière décennie, ont déclaré des scientifiques. La population occidentale est la plus menacée d’extinction, diminuant de 99,9 %, passant d’environ 10 millions de papillons à seulement 1 914 papillons entre les années 1980 et 2021.

Plus de 40 000 espèces sont désormais menacées d’extinction, selon l’UICN, alors que les scientifiques avertissent que la Terre subit un sixième événement d’extinction de masse provoqué par l’activité humaine.

L’exploitation forestière légale et illégale et la déforestation ont détruit de larges pans de l’abri d’hiver des papillons au Mexique et en Californie. Les pesticides et les herbicides utilisés en agriculture ont également tué les papillons et les asclépiades dont les larves se nourrissent. Les températures élevées alimentées par le changement climatique ont également déclenché des migrations plus précoces avant que l’asclépiade ne soit disponible.