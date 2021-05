Boris Johnson est encore plus embarrassé par la rénovation coûteuse de son appartement au n ° 11 Downing Street après qu’il ait été signalé que son nouveau papier peint «massivement cher» se décollait déjà et s’enroulait dans les coins.

Sources de Westminster Raconté Le courrier quotidien que des décorateurs spécialisés ont été rappelés dans l’appartement pour remplacer le mobilier en or «fabriqué à la main» à 840 £ par rouleau, œuvre de la décoratrice d’intérieur de Soane Britain, Lulu Lytle, repérée sur place en octobre dernier.

Interrogé sur le désastre du décor par L’indépendant mercredi, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu: « Je ne vais pas me lancer dans ce genre de spéculation. »

M. Johnson a passé une grande partie du mois d’avril embourbé dans des allégations sur la question de savoir qui avait payé précisément la rénovation de 88000 £ de l’appartement, qui était supervisée par sa fiancée Carrie Symonds.

Alors que le Premier ministre est autorisé à 30000 £ par an sur les fonds publics pour la décoration de sa résidence, le coût exorbitant du radoub a provoqué des allégations répétées selon lesquelles le donateur conservateur Lord Brownlow aurait couvert la facture de redécoration en suspens de 58000 £ après avoir été initialement satisfaite par les conservateurs. Siège du parti.

M. Johnson a cependant nié à plusieurs reprises les actes répréhensibles dans l’affaire, tandis que ses porte-parole ont insisté sur le fait qu’il avait payé le reste du solde de sa propre poche.

Le nouveau conseiller indépendant du Premier ministre sur les intérêts des ministres, Lord Geidt, ancien secrétaire privé de la reine, prévoit de publier un registre des intérêts ministériels attendu depuis longtemps d’ici la fin du mois de mai, qui, selon lui, comprendra son verdict et ses conseils. à ce propos.

La Commission électorale mène également une enquête officielle, se déclarant «convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs infractions ont pu être commises».

Downing Street dit que M. Johnson coopère pleinement à l’enquête, ce qui pourrait exiger de voir les e-mails et les messages WhatsApp pertinents et aboutir à une amende de 20000 £.

Le scandale a alimenté une plus grande inquiétude concernant le copinage conservateur, entraînant également les activités de lobbying de l’ancien Premier ministre David Cameron au nom de Greensill et l’attribution de contrats lucratifs pour la production d’équipements de protection individuelle à des amis de ministres, y compris le secrétaire à la Santé Matt Hancock, à la hauteur de la pandémie de coronavirus.

Un récent sondage pour L’indépendant a constaté que plus de la moitié des électeurs associent désormais M. Johnson et son cabinet à la malhonnêteté et à l’avidité, mais cela n’a pas été suffisant pour les retenir aux élections du conseil local de ce mois-ci, lorsque le parti a remporté une série de victoires notables sur le parti travailliste, le plus en évidence un par -l’élection gagnée dans le «mur rouge» Hartlepool, pensée pour refléter la gratitude du public pour le succès du déploiement du vaccin depuis la nouvelle année.

Le courrierLes contacts de Downing Street ont fourni plus de détails sur le nouveau mobilier somptueux qui ornait l’appartement de M. Johnson, y compris la révélation que son nouveau canapé est recouvert d’un matériau rubis et émeraude connu sous le nom de Damascus Stripe, qui, selon son concepteur, est «basé sur un syrien du XIXe siècle. motif original tissé à partir de coton et de soie ».

Ses nouveaux rideaux sont quant à eux considérés comme le motif Tendril Vine de Soane Britain, également en émeraude, un choix que le journal attribue, en jaillissant, à la passion très claironnée de Mme Symonds pour l’environnementalisme.

Boris Johnson avec sa partenaire Carrie Symonds et son chien Dilyn au décompte dans sa circonscription d’Uxbridge lors de l’élection générale de 2019 (PENNSYLVANIE)

Le problème spécifique avec le papier peint, considéré comme étant soit le design Soane’s Old Gold ou Yellow Gold, serait qu’il est plus lourd que le type moins cher, plus léger et produit en série plus couramment disponible dans des magasins comme John Lewis, célèbre décrié par un visiteur de l’appartement qui a rejeté le goût de l’ancienne occupante Theresa May comme un «cauchemar de meubles de John Lewis».

Le papier peint est décrit avec hauteur sur le site Web de Soane comme étant «fabriqué dans des usines et ateliers britanniques, utilisant des méthodes traditionnelles telles que la sérigraphie en bloc» afin de «capturer l’atmosphère des produits artisanaux».

M. Johnson aurait été entendu l’an dernier se plaindre de la montée en flèche du coût du relooking, se plaignant que Mme Symonds «achetait du papier peint en or … je ne peux pas me le permettre».

«C’est assez drôle si ce n’était pas si sérieux. Ce papier peint extrêmement coûteux ne colle même pas au mur », a déclaré Dame Margaret Hodge, ancienne présidente du comité des comptes publics, Raconté La norme du soir.

«Mais ma question est: Boris Johnson a-t-il respecté les règles? Parce que les règles comptent. »