Le pape visite un quartier de Lisbonne autrefois troublé et dit que la véritable charité doit « se salir les mains »

LISBONNE, Portugal (AP) – Le pape François s’est rendu vendredi dans un quartier autrefois troublé et en proie à la criminalité de la capitale portugaise pour attirer l’attention sur le côté caritatif de l’Église catholique et sur la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables du monde avec des gestes concrets qui » se salir les mains. »

À mi-parcours de la visite de cinq jours de François au Portugal, le pontife a entendu les confessions de certains jeunes qui se trouvaient à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse, la grande fête catholique. Il se poursuit plus tard vendredi avec une procession traditionnelle du chemin de croix recréant la crucifixion du Christ.

Francis a visité un centre communautaire dans le quartier Serafina de la ville, qui se trouve sous un aqueduc géant du XVIIIe siècle qui est un symbole de la générosité que l’or de la colonie brésilienne du Portugal offrait autrefois au pays.

Il y a deux décennies, les problèmes de drogue et de criminalité tenaient le quartier, mais Serafina a tenté de mettre ce passé derrière elle grâce en partie aux efforts de groupes caritatifs religieux, dont un qui a été créé pour offrir une alternative aux parents qui envisagent d’avorter ou qui autrement pourraient ‘ pas s’occuper de leurs enfants.

S’adressant spontanément aux jeunes et aux organisateurs caritatifs, Francis a déclaré que le véritable service doit être rendu par des gestes concrets qui ont un impact. Il a dit qu’il ne pouvait pas venir à Lisbonne pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse sans visiter le centre car « c’est aussi la jeunesse, dans le sens où vous générez continuellement une nouvelle vie ».

« Avec votre conduite, votre engagement et le fait de vous salir les mains en touchant la réalité et la misère des autres, vous donnez de l’inspiration et générez la vie », a-t-il déclaré.

François a longtemps dit que le vrai service et la charité doivent faire mal, et qu’il ne suffit pas de donner une pièce de monnaie à un mendiant dans la rue. Il a défendu le côté caritatif de l’Église catholique, notamment en renforçant les propres efforts caritatifs du Vatican en fournissant des douches et des soins médicaux aux sans-abri de la région tout en envoyant régulièrement des camions d’aide en Ukraine et dans d’autres endroits dévastés par des conflits ou des catastrophes naturelles.

À Lisbonne, François a également souligné le message inclusif de l’Église qu’il a défendu tout au long de ses 10 ans de pontificat, déclarant jeudi lors de la cérémonie d’ouverture de la Journée mondiale de la jeunesse que « dans l’église, il y a de la place pour tout le monde ». Il a dirigé la foule d’un demi-million de personnes dans un chant de « tout le monde, tout le monde, tout le monde » pour faire valoir son point de vue.

Ce message a trouvé un écho particulier auprès des catholiques LGBTQ+, qui se sont longtemps sentis ostracisés par une église qui considère l’activité homosexuelle comme « intrinsèquement désordonnée ». Francis, cependant, a offert un message de bienvenue aux catholiques LGBTQ +, à partir de sa toute première Journée mondiale de la jeunesse en 2013, lorsqu’il a dit « Qui suis-je pour juger », lorsqu’il a été interrogé sur un prêtre prétendument gay.

Dignity USA, un groupe de catholiques LGBTQ+, a une délégation à Lisbonne et a déclaré que dans l’ensemble, l’accueil a été positif, avec quelques moments de tension.

« Nous avons pu échanger nos stylos arc-en-ciel, nos cartes de prière arc-en-ciel », a déclaré vendredi le membre Sam Barnes. Il y a eu un incident au cours duquel des manifestants ont tenté de perturber une messe LGBTQ +, mais cela a eu lieu après l’appel de la police, a déclaré l’une des participantes, qui s’appelait Victoria et a déclaré qu’elle était catholique transgenre.

« Il est important que chacun, indépendamment de sa sexualité, puisse avoir sa foi et sa relation avec Dieu. » Victoria a déclaré, ajoutant que malgré de tels incidents, elle s’est sentie très bien acceptée à Lisbonne.

Dans un autre incident capturé sur les réseaux sociaux et diffusé à la télévision portugaise, deux participants aux Journées mondiales de la jeunesse ont dit à une participante transgenre de ranger son drapeau.

Dans une interview publiée vendredi par le magazine catholique espagnol Vida Nueva, François a évoqué ses fréquentes rencontres avec des membres de la communauté transgenre et son message de bienvenue.

« La première fois qu’un groupe de transsexuels est venu au Vatican et m’a vu, ils sont repartis en pleurant, disant que je leur avais donné ma main, un baiser, comme si j’avais fait quelque chose d’exceptionnel pour eux », a déclaré François. « Mais ce sont des enfants de Dieu !

