Le pape visite Marseille multiculturelle alors que certains en Europe parlent de clôtures et de blocus pour freiner la migration

CITÉ DU VATICAN (AP) — La ville portuaire française de Marseille, creuset multiethnique et multiconfessionnel pendant des siècles, attendait vendredi l’arrivée du pape François, qui prévoit d’amplifier son appel pour que la région méditerranéenne de l’Europe soit un lieu d’accueil pour les migrants. .

La position du pape sur la migration est de plus en plus isolée en Europe, où certains pays mettent l’accent sur les barrières frontalières, les rapatriements et la possibilité d’un blocus naval pour empêcher un nouvel afflux de réfugiés potentiels d’entrer.

François préside la séance de clôture d’un rassemblement d’évêques catholiques méditerranéens, mais sa visite de deux jours à Marseille vise à envoyer un message bien au-delà des fidèles catholiques, vers l’Europe, l’Afrique du Nord et au-delà.

Après une prière à la basilique de cette ville du sud de la France, François doit tenir une prière interconfessionnelle devant un monument dédié à ceux qui sont morts en mer. L’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU estime que plus de 28 000 migrants à destination de l’Europe sont morts depuis 2014 alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée.

François, qui a longtemps déploré que la mer Méditerranée soit devenue « le plus grand cimetière du monde », a confirmé sa visite il y a quelques mois, mais elle intervient alors que l’Italie voit à nouveau un nombre croissant de personnes partir de Tunisie à bord de bateaux fragiles.

Après que le nombre de nouveaux arrivants la semaine dernière sur l’île de Lampedusa ait brièvement dépassé la population résidente de 6 100 habitants, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a relancé les appels à un blocus naval et a annoncé la création de nouveaux centres pour détenir ceux qui ne remplissent pas les conditions d’asile jusqu’à ce qu’ils puissent être renvoyés chez eux.

La France, de son côté, a renforcé les patrouilles à sa frontière sud avec l’Italie, à quelques heures de route de Marseille, et renforcé la surveillance par drone des Alpes pour empêcher les nouveaux arrivants de passer. Alors que les élections au Parlement européen sont prévues pour l’année prochaine et que l’extrême droite française conteste la politique du gouvernement centriste, les responsables du gouvernement français ont tenu bon.

« La France n’acceptera pas de migrants de Lampedusa », a déclaré cette semaine le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur la chaîne de télévision française TF1. « Ce n’est pas en accueillant davantage de personnes que nous allons endiguer un flux qui affecte évidemment notre capacité à les intégrer » dans la société française, a-t-il déclaré.

L’archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, né en Algérie et installé en France lorsqu’il était enfant, a déclaré que de telles mesures « agressives » n’étaient pas la solution. Mais il a ajouté que les discours « naïfs » et pacifistes sur la vie commune heureuse pour toujours n’étaient pas non plus utiles.

« L’Église doit bien mesurer ces maux et trouver une voie qui ne soit ni naïvement irénique ni agressive en fonction d’intérêts particuliers, mais prophétique » en étant proche des migrants et en vivant parmi eux, a déclaré Aveline aux journalistes à Rome avant sa visite.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’organisation de sauvetage maritime SOS Méditerranée, qui exploite un navire qui vient en aide aux migrants, ont lancé vendredi un « appel urgent à tous les acteurs pour qu’ils rendent digne la vie des enfants, des femmes et des hommes survivants des sauvetages en mer ». .»

Sophie Beauer, cofondatrice de SOS Méditerranée, a déclaré que « le bilan insondable des morts en Méditerranée cette année aurait pu être évité si la volonté politique était là », selon le communiqué commun des groupes humanitaires. « En tant que figure morale et mondiale éminente… Le pape François profitera de sa visite à Marseille pour rappeler l’impératif moral qui sous-tend les lois et les conventions applicables en mer : aucune personne en détresse ne doit se noyer. »

Marseille est l’une des villes les plus multiculturelles, multireligieuses et multiethniques des rives de la Méditerranée, un lieu longtemps caractérisé par une forte présence de migrants vivant ensemble dans une tradition de tolérance.

Les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou INSEE, montrent que la ville de 862 000 habitants comptait plus de 124 000 immigrés en 2019, soit environ 14,5 % de la population. La population immigrée comprenait près de 30 000 Algériens et des milliers de personnes originaires de Turquie, ainsi que du Maroc, de Tunisie et d’autres anciennes colonies françaises d’Afrique.

« Le pape propose une voie, comme d’autres le font, que l’on soit croyant ou non, musulman, juif, athée ou catholique », a déclaré le maire de Marseille, Benoît Payan. « Il nous dit que nous avons quelque chose en commun et que cette Méditerranée doit être préservée dans sa biodiversité bien sûr, mais aussi dans ses relations humaines. »

Environ 350 000 fidèles catholiques étaient attendus dans la ville ce week-end, dont 100 000 pour assister au défilé du pape sur la grande avenue de Marseille, avant la messe de samedi au stade Vélodrome. La ville a été placée sous haute sécurité, notamment grâce à des kilomètres de barrières et à des dizaines de caméras de surveillance déployées le long du parcours de François.

Son voyage intervient à la veille de la célébration annuelle de l’Église catholique en faveur des migrants et des réfugiés. Le thème de cette année souligne le droit internationalement reconnu de migrer, mais aussi le droit de ne pas migrer et de vivre chez soi en toute sécurité.

« Ils choisissent de partir, mais parce qu’ils n’avaient pas forcément le choix de rester », a déclaré Aveline à propos du message prévu. « Vous quittez rarement votre pays avec la joie dans le cœur. »

L’Église catholique travaille avec d’autres Églises évangéliques pour fournir aux migrants des moyens légaux d’atteindre l’Europe, des soi-disant couloirs humanitaires qui ont jusqu’à présent amené plus de 6 000 réfugiés en Italie.

Marco Impagliazzo, responsable de la Communauté de Sant’Egidio qui aide à organiser les couloirs, a déclaré que le nombre de migrants arrivant en Italie par bateau cette année est élevé mais ne constitue en aucun cas une urgence.

La migration, a-t-il déclaré, n’est pas une urgence mais plutôt « un problème à long terme, un phénomène structurel qui nécessite des solutions à moyen et long terme » qui pourrait également être extrêmement bénéfique pour l’Italie, compte tenu du vieillissement de sa population.

Impagliazzo a proposé d’augmenter le nombre de visas humanitaires accordés et de rétablir le financement des programmes communautaires locaux visant à enseigner l’italien aux nouveaux migrants – un investissement relativement peu coûteux et crucial pour réussir leur intégration dans la société.

Njifon Njiemessa, un étudiant camerounais arrivé en Italie en mai par un couloir humanitaire, a déclaré qu’il espérait retourner un jour au Cameroun, mais qu’il espérait pour l’instant s’intégrer dans la société italienne.

« S’il y a une possibilité de pousser mes études, elle sera la bienvenue, parce que mon rêve, mon rêve principal, c’est d’être encore utile à ceux qui sont de retour au Cameroun, parce que ma mission est d’aider ceux qui sont là-bas. « , a déclaré Njiemessa aux journalistes.

