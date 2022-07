Le pape vieillissant admet qu’il doit ralentir ou abandonner

Le pape François a admis qu’il ne peut pas maintenir son rythme de voyages internationaux et qu’il devra peut-être envisager de prendre sa retraite.

Il a dit cela après un voyage de six jours au Canada.

En 2014, un an après le début de son pontificat, François a déclaré aux journalistes que si sa santé entravait ses fonctions de pape, il envisagerait de démissionner.

Le pape François a admis samedi qu’il devait ralentir, déclarant aux journalistes après un voyage de six jours au Canada qu’il ne pouvait pas maintenir son rythme de voyages internationaux – et qu’il pourrait devoir songer à prendre sa retraite.

“Je ne pense pas pouvoir aller au même rythme que j’avais l’habitude de voyager”, a déclaré le pape de 85 ans, qui souffre de douleurs au genou qui l’ont rendu de plus en plus dépendant d’un fauteuil roulant.

“Je pense qu’à mon âge et avec cette limitation, je dois m’épargner un peu pour pouvoir servir l’Église. Ou, alternativement, réfléchir à la possibilité de me retirer.”

Ce n’est pas la première fois que François évoque la possibilité de suivre l’exemple de son prédécesseur, Benoît XVI, qui a démissionné à cause de sa propre santé défaillante en 2013, et vit maintenant tranquillement dans la Cité du Vatican.

En mai, comme l’ont rapporté les médias italiens, François a plaisanté à propos de son genou lors d’une réunion à huis clos avec des évêques, en disant : “Plutôt que d’opérer, je démissionnerai”.

“La porte est ouverte, c’est l’une des options normales, mais jusqu’à présent, je n’ai pas frappé à cette porte”, a-t-il déclaré samedi.

“Mais ça ne veut pas dire qu’après-demain je ne commencerai pas à penser, n’est-ce pas? Mais pour le moment, honnêtement, non.

Aussi ce voyage était un peu le test. C’est vrai qu’on ne peut pas faire de trajets dans cet état, il faut peut-être changer un peu le style, diminuer, rembourser les dettes des trajets qu’il vous reste à faire, réaménager.

“Mais le Seigneur le dira. La porte est ouverte, c’est vrai.”

Spéculations intenses

Les commentaires interviennent après d’intenses spéculations sur l’avenir de Francis, après qu’il ait été contraint d’annuler une série d’événements en raison de sa douleur au genou, notamment un voyage en Afrique prévu au début du mois.

Les discussions ont également été alimentées par sa décision de convoquer un consistoire extraordinaire le 27 août, un mois d’été lent au Vatican, pour créer 21 nouveaux cardinaux – dont 16 auront moins de 80 ans, éligibles ainsi pour élire son successeur dans le futur. conclave.

La décision de Benoît de démissionner a provoqué des ondes de choc dans l’Église catholique. Il a été le premier pape à démissionner depuis le Moyen Âge, mais le précédent est désormais établi.

“En toute honnêteté, ce n’est pas une catastrophe, c’est possible de changer de pape, c’est possible de changer, pas de problème ! Mais je pense que je dois me limiter un peu à ces efforts”, a déclaré François samedi.

Il a principalement utilisé un fauteuil roulant lors de son voyage au Canada, où il a présenté des excuses historiques pour des décennies d’abus d’enfants autochtones dans des pensionnats dirigés par l’Église catholique.

Mais il s’est levé dans sa “papemobile” pour saluer les foules.

Francis a déclaré qu’une opération au genou n’était pas une option, ajoutant qu’il ressentait encore les effets de six heures passées sous anesthésie l’été dernier, lorsqu’il a subi une opération du côlon.

“Vous ne jouez pas, vous ne plaisantez pas avec l’anesthésie”, a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté : “Je vais essayer de continuer à faire des voyages et à être proche des gens, car je pense que c’est une manière de servir, de proximité.”

Francis espère toujours reprogrammer son voyage reporté au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.

“Mais ce sera l’année prochaine, à cause de la saison des pluies – voyons voir : j’ai toute la bonne volonté, mais voyons ce que dit la jambe”, a-t-il plaisanté.

Le pontife argentin a répété qu’il aimerait visiter l’Ukraine déchirée par la guerre, mais n’a donné aucun détail sur l’état de ses projets.

Il a un autre voyage à l’étranger prévu pour un congrès religieux au Kazakhstan en septembre.

“Pour le moment, j’aimerais y aller : c’est un voyage tranquille, sans trop de mouvement”, a déclaré le pape.