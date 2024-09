Le pape s’oppose à la fois à Trump et à Harris — RT World News

Les catholiques doivent choisir le « moindre mal » entre Harris, pro-avortement, et Trump, anti-migrants, a déclaré le pape

Les candidats à la présidence américaine Donald Trump et Kamala Harris sont tous deux « contre la vie » et les électeurs catholiques devraient choisir le « moindre mal » Le pape François l’a déclaré aux journalistes vendredi.

S’adressant aux journalistes à son retour à Rome depuis Singapour, le pontife a déclaré que « Ne pas voter, c’est moche » et que les fidèles « doit voter »

« Vous devez choisir le moindre mal » il a élaboré. « Qui est le moindre mal ? Cette dame ou ce monsieur ? Je ne sais pas. Que ce soit celui qui chasse les migrants ou celui qui tue les enfants, les deux sont contre la vie. »

S’il est élu, Trump a promis de fermer la frontière sud des États-Unis et de diriger « la plus grande opération de déportation de l’histoire américaine. » Harris s’est engagé à signer une loi garantissant le même accès à l’avortement que celui prévu par Roe v. Wade, une décision historique de la Cour suprême qui a été annulée en 2022.















L’arrêt Roe v. Wade a protégé le droit d’une femme à demander un avortement, mais certaines restrictions à ce droit – par exemple, l’interdiction de l’avortement au-delà du deuxième trimestre de grossesse – ont été établies dans des lois ultérieures. Le colistier de Harris, Tim Walz, signé une facture en 2023, permettre l’avortement jusqu’au moment de la naissance.

« Renvoyer les migrants, les laisser où on veut, les abandonner… c’est quelque chose de terrible, il y a du mal là-dedans. Renvoyer un enfant du ventre de sa mère est un assassinat, parce qu’il y a la vie. Il faut parler de ces choses clairement », a-t-il ajouté. Le pape François l’a déclaré aux journalistes vendredi.

Le pape s’est toujours opposé à l’avortement, conformément à l’enseignement catholique. Il a toutefois autorisé les prêtres à pardonner les avortements et a exhorté les évêques à ne pas refuser la communion aux hommes politiques qui soutiennent cette pratique.

Il a également adopté une position plus libérale sur les questions liées à l’immigration que ses prédécesseurs. Lors de l’élection présidentielle de 2016, il a critiqué la proposition de Trump de murer la frontière entre les États-Unis et le Mexique, la qualifiant de « pas chrétien, » et en 2019, le Vatican a fait don de 500 000 dollars à 75 000 migrants d’Amérique centrale qui tentaient d’atteindre les États-Unis via le Mexique.