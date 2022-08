Le pape s’inquiète de la détention d’un évêque au Nicaragua

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a exprimé dimanche son inquiétude face à la situation au Nicaragua, où la police a détenu plusieurs membres du clergé catholique romain, dont un évêque, critiquant l’administration du président Daniel Ortega.

Appelant à “un dialogue ouvert et sincère”, le pontife a fait son premier commentaire public sur le raid de vendredi de la résidence de l’évêque de Matagalpa Rolando Alvarez. Sa détention et celle d’un nombre indéterminé de prêtres sont survenues au milieu des tensions croissantes entre l’Église et un gouvernement de plus en plus intolérant à la dissidence.

François a déclaré aux milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre pour ses remarques habituelles du dimanche midi qu’il suivait de près les événements “d’inquiétude et de chagrin” au Nicaragua qui impliquent “des personnes et des institutions”. Il n’a pas mentionné les détentions.

“Je voudrais exprimer ma conviction et mon espoir qu’à travers un dialogue ouvert et sincère, on puisse encore trouver les bases d’une coexistence respectueuse et pacifique”, a déclaré le pape.

Avant le raid de vendredi avant l’aube, les autorités nicaraguayennes avaient accusé l’évêque d'”organiser des groupes violents” et de les inciter “à commettre des actes de haine contre la population”.

La police nationale a confirmé les détentions, affirmant que l’opération avait été menée pour permettre “aux citoyens et aux familles de Matagalpa de retrouver la normalité”. Il n’a pas cité d’accusations spécifiques.

“Depuis plusieurs jours, une communication positive du diocèse de Matagalpa était attendue avec beaucoup de patience, de prudence et de sens des responsabilités, qui ne s’est jamais concrétisée”, indique le communiqué. “Avec la poursuite des activités déstabilisatrices et provocatrices, l’opération d’ordre public susmentionnée est devenue nécessaire.”

Álvarez a été gardé à vue dans une maison de Managua et autorisé à rencontrer des proches et le cardinal Leopoldo Brenes, selon le communiqué de la police. La police n’a pas nommé les prêtres qui ont été arrêtés.

Álvarez est une voix religieuse clé dans les discussions sur l’avenir du Nicaragua depuis 2018, lorsqu’une vague de protestations contre le gouvernement d’Ortega a conduit à une répression radicale des opposants.

Le gouvernement d’Ortega a arrêté des dizaines de dirigeants de l’opposition l’année dernière, dont sept candidats potentiels à la présidence. Ils ont été condamnés à la prison cette année lors de procès rapides fermés au public.

Ortega a soutenu que les manifestations pro-démocratie avaient été menées avec un soutien étranger et avec le soutien de l’église catholique.

L’ancien guérillero marxiste a exaspéré le Vatican dans les années 1980, mais a progressivement forgé une alliance avec l’église alors qu’il tentait de regagner la présidence en 2007 après une longue période sans pouvoir.

Mais quelques jours avant l’élection présidentielle de l’année dernière qui a permis à Ortega de remporter un quatrième mandat consécutif, il a accusé les évêques catholiques de la nation d’Amérique centrale d’avoir rédigé une proposition politique en 2018 au nom “des terroristes, au service des Yankees”. Il a également soutenu que les évêques étaient “également des terroristes”.

En mars, le Nicaragua a expulsé le nonce papal, le plus haut diplomate du Vatican au Nicaragua.

Le gouvernement a fermé sept des huit stations de radio de la province de Matagalpa gérées par l’église catholique.

Frances D’emilio, Associated Press