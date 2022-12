Le pape s’effondre et pleure en mentionnant l’Ukraine lors d’une prière publique

Le pape François s’est effondré et a pleuré jeudi en évoquant la souffrance des Ukrainiens lors d’une prière traditionnelle dans le centre de Rome.

La voix du pape a commencé à trembler lorsqu’il a mentionné les Ukrainiens et il a dû s’arrêter, incapable de parler, pendant environ 30 secondes. Quand il reprit la prière, sa voix se brisait.

La foule, y compris le maire de Rome Roberto Gualtieri qui était juste à côté du pape, a applaudi quand ils ont réalisé qu’il était incapable de parler et l’ont vu pleurer.

François est tombé en panne lors d’une prière traditionnelle à la Vierge au pied d’une statue le jour de la fête de l’Immaculée Conception, une fête nationale en Italie.

“Vierge immaculée, j’aurais voulu aujourd’hui t’apporter les remerciements du peuple ukrainien”, a-t-il déclaré avant d’être submergé par l’émotion et de devoir s’arrêter.

Quand il a pu, il a poursuivi : “Au lieu de cela, je dois vous apporter une fois de plus les supplications des enfants, des personnes âgées, des pères et des mères, des jeunes de cette terre martyre, qui souffre tant.”

Depuis que la Russie a envahi son voisin en février, François a mentionné l’Ukraine dans presque toutes ses apparitions publiques et est devenu de plus en plus critique à l’égard de Moscou.