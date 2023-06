Le pape se rendra en Mongolie à la fin de l’été lors d’une visite riche en signification géopolitique

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François se rend en Mongolie à la fin de l’été, une visite qui sera une première pour un pontife et riche en signification géopolitique compte tenu de sa proximité avec la Russie et la Chine.

Le Vatican a confirmé samedi le 31 août-septembre. 4 voyage dans le pays enclavé allié des États-Unis pris en sandwich entre la Russie et la Chine, deux pays que les papes n’ont jamais visités.

La visite intervient alors que François tente de suivre une ligne diplomatique dans ses relations avec les deux pays : avec Moscou, François cherche une ouverture pour un envoyé de paix pour pousser la Russie et l’Ukraine vers des négociations pour mettre fin à la guerre. Avec la Chine, le Vatican a vu son accord historique de 2018 sur les nominations d’évêques violé, Pékin prenant des décisions unilatérales.

François exercera son ministère auprès d’une petite communauté chrétienne en Mongolie, une partie de son objectif étant de visiter des catholiques éloignés à la périphérie des principaux centres d’influence de l’église. Selon les statistiques de l’association catholique Aid to the Church in Need, la Mongolie est à 53 % bouddhiste tantrique, 39 % athée, 3 % musulmane, 3 % chamane et 2 % chrétienne.

La Mongolie s’est efforcée de maintenir son indépendance politique et économique à la fois vis-à-vis de son patron de l’ère soviétique, Moscou – qui fournit la quasi-totalité de ses besoins énergétiques – et de la puissance régionale montante, la Chine, qui achète plus de 90 % de ses exportations minières, principalement du charbon et du cuivre.

Dans le même temps, de nombreuses personnes en Mongolie désignent les États-Unis comme le «troisième voisin» de leur pays en reconnaissance des nombreux échanges variés entre les deux qui aident à contrer à la fois l’influence russe et chinoise.

The Associated Press