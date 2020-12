VATICAN CITY (AP) – Le pape François effectuera un pèlerinage en Irak en mars, si les conditions de la pandémie le permettent, a annoncé lundi le Vatican, en annonçant ce qui serait le premier voyage du pontife à bord depuis plus d’un an.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré lundi que François effectuerait la visite du 5 au 8 mars, avec des arrêts à Bagdad, et dans les «plaines d’Ur, liées à la mémoire d’Abraham», le patriarche biblique vénéré par les juifs, les chrétiens et les musulmans, ainsi qu’aux villes d’Irbil, Mossoul et Qaraqosh.

Bruni a déclaré que le calendrier du voyage sera annoncé plus tard et prendra en considération «l’évolution de l’urgence sanitaire mondiale», c’est-à-dire la pandémie COVID-19.

Ce serait le premier voyage à l’étranger de Francis depuis novembre 2019, lorsqu’il s’est rendu en Thaïlande et au Japon. Francis fête ses 84 ans le 17 décembre.

Le Vatican a déclaré que François avait accepté les invitations du gouvernement irakien de l’église catholique locale.

À la mi-2019, Francis a déclaré aux agences humanitaires catholiques qu’il prévoyait de se rendre en Irak en 2020.

À ce moment-là, le pape a exprimé l’espoir que l’Iraq pourrait construire son avenir pacifiquement dans la << poursuite partagée du bien commun par tous les éléments de la société, y compris les religieux, et ne pas retomber dans les hostilités déclenchées par les conflits mijotés de la pouvoirs régionaux. »

L’Irak était l’un des pays dont la visite a échappé au pape Jean-Paul II, globe-trotteur. Alors qu’il souffrait, il avait voulu aller en Irak en 1999, mais, selon le Vatican, le pèlerinage n’a jamais eu lieu parce que le dictateur d’alors Saddam Hussein l’a reporté.

Qaraqosh est une grande ville chrétienne des plaines de Ninive qui s’était entièrement vidée lorsque le groupe État islamique a pris le contrôle de Mossoul. Un ordre de moniales y dirige actuellement une école maternelle pour 130 enfants, selon la conférence des évêques catholiques italiens.

Irbil est en grande partie kurde, avec quelques communautés turkmènes et chrétiennes.

Mossoul est majoritairement sunnite arabe.

Balint Szlanko a contribué à ce rapport.