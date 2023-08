Le pape se rend en Mongolie pour s’occuper des quelques catholiques et accomplir une mission Est-Ouest vieille de plusieurs siècles

CITÉ DU VATICAN (AP) — Lorsque le pape François se rendra en Mongolie cette semaine, il achèvera d’une certaine manière une mission commencée par le pape Innocent IV du XIIIe siècle, qui a envoyé des émissaires à l’est pour vérifier les intentions de l’empire mongol en expansion rapide et implorer ses dirigeants à mettre un terme à l’effusion de sang et à se convertir.

Ces échanges médiévaux entre le pape romain et le khan mongol étaient pleins d’exigences belliqueuses de soumission et de conversion, chaque camp prétendant agir au nom de Dieu, selon les textes des lettres qui subsistent.

Mais les échanges témoignent également d’un respect mutuel à une époque où l’Église catholique menait des croisades et où l’Empire mongol conquérait des terres aussi éloignées à l’ouest que la Hongrie, dans ce qui allait devenir le plus grand empire terrestre contigu de l’histoire du monde.

Quelque 800 ans plus tard, François ne tâtera pas de nouveaux terrains diplomatiques ni ne cherchera à faire du prosélytisme auprès du peuple mongol majoritairement bouddhiste lorsqu’il arrivera vendredi à Oulan-Bator, la capitale, pour une visite de quatre jours.

Son voyage constitue néanmoins une rencontre historique entre l’Orient et l’Occident, la toute première visite d’un pontife romain en Mongolie pour exercer son ministère auprès de l’une des communautés catholiques les plus petites et les plus récentes du monde.

« D’une certaine manière, ce qui s’est passé, c’est que les deux parties ont évolué », a déclaré Christopher Atwood, professeur d’histoire ethnique et frontalière mongole et chinoise à l’Université de Pennsylvanie. « Il était une fois la question du choix : soit le monde était gouverné par le pape, soit le monde était gouverné par l’empire mongol. Et maintenant, je pense que les deux côtés sont beaucoup plus tolérants.»

Officiellement, il n’y a que 1 450 catholiques en Mongolie et l’Église catholique n’y est présente que depuis 1992, après que la Mongolie ait rejeté son gouvernement communiste allié aux Soviétiques et inscrit la liberté religieuse dans sa constitution. L’année dernière, François a rehaussé la position de l’Église mongole en nommant son chef, le missionnaire italien Giorgio Marengo, cardinal.

« C’est incroyable (pour le pape) de venir dans un pays qui n’est pas connu du monde pour son catholicisme », a déclaré Uugantsetseg Tungalag, un catholique qui travaille avec les Missionnaires de la Charité de Mère Teresa dans une maison de retraite de la capitale. « Lorsque le pape nous rendra visite, d’autres pays apprendront que cela fait 30 ans que le catholicisme est arrivé en Mongolie. »

L’Empire mongol, dirigé par son célèbre fondateur Gengis Khan, était connu pour tolérer des personnes de confessions différentes parmi ceux qu’il avait conquis, et François mettra probablement l’accent sur cette tradition de coexistence religieuse lorsqu’il présidera une réunion interconfessionnelle dimanche. Après tout, c’est l’un des descendants de Gengis Khan, Kublai Khan, qui a accueilli Marco Polo dans sa cour en Chine sous domination mongole, offrant au marchand vénitien les expériences qui donneraient à l’Europe l’un des meilleurs récits écrits de l’Asie, de sa culture, la géographie et les gens.

Sont invités à l’événement interconfessionnel de François des représentants de bouddhistes mongols, juifs, musulmans et shinto ainsi que des membres d’églises chrétiennes qui ont établi une présence en Mongolie au cours des 30 dernières années, y compris l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui a officiellement revendique plus de 12 500 membres en Mongolie dans 22 congrégations.

Dans un message adressé aux Mongols avant sa visite, François a souligné leurs traditions interconfessionnelles et a déclaré qu’il voyageait au « cœur de l’Asie » en tant que frère de tous.

« C’est une visite très désirée, qui sera l’occasion d’embrasser une Église peu nombreuse, mais vibrante de foi et grande de charité ; et aussi de rencontrer de près un peuple noble, sage, avec une forte tradition religieuse, que j’aurai l’honneur de connaître, notamment dans le cadre d’un événement interreligieux », a déclaré François dimanche.

Outre cette première historique, le voyage de François revêt une grande importance géopolitique : la Mongolie étant prise en sandwich entre la Chine et la Russie, François se rendra dans une région qui a longtemps été l’une des plus épineuses à négocier pour le Saint-Siège.

François survolera l’espace aérien chinois dans les deux sens, ce qui lui donnera une rare opportunité d’envoyer un télégramme officiel de salutations au président Xi Jinping à un moment où les relations Vatican-Chine sont à nouveau tendues au sujet de la nomination des évêques chinois.

Alors que la guerre russe en Ukraine et la répression chinoise contre les minorités religieuses se poursuivent, François rendra visite à un acteur relativement neutre mais qui s’efforce de montrer son importance régionale dans l’ombre de ses deux puissants voisins, a déclaré Manduhai Buyandelger, professeur d’anthropologie à MIT et un universitaire de Mongolie.

« Je pense que la Mongolie est une arène très sûre où le pape peut débarquer pour démontrer son engagement, ainsi que pour montrer l’appartenance de la Mongolie sur un pied d’égalité avec le reste du monde », a-t-elle déclaré depuis Oulan-Bator.

La précarité environnementale de la Mongolie, les chocs climatiques et la désertification croissante de ses terres seront probablement évoqués par le pape, étant donné qu’il a fait de la lutte contre le changement climatique et de ses impacts sur les populations vulnérables une priorité de son pontificat de 10 ans.

La Mongolie, un vaste pays enclavé historiquement touché par des phénomènes météorologiques extrêmes, est considérée comme l’un des plus touchés par le changement climatique. Le pays a déjà connu une augmentation de 2,1 degrés Celsius (3,8 degrés Fahrenheit) de ses températures moyennes au cours des 70 dernières années, et on estime que 77 % de ses terres sont dégradées à cause du surpâturage et du changement climatique, selon le Programme des Nations Unies pour le développement.

Les cycles d’étés secs et chauds suivis d’hivers rigoureux et enneigés sont particulièrement dévastateurs pour les éleveurs nomades de Mongolie, car leur bétail est moins capable de s’engraisser avec l’herbe en été avant les hivers froids, a déclaré Nicola Di Cosmo, historien mongol et professeur d’Orient. Études asiatiques à l’Institute for Advanced Study de Princeton, New Jersey.

« Si ces événements deviennent de plus en plus courants et fréquents… ce changement interfère avec cette économie pastorale très délicate, qui est un équilibre délicat entre les ressources des prairies et les animaux qui utilisent ces ressources », a déclaré Di Cosmo.

Déjà, de nombreux éleveurs de Mongolie, qui représentaient environ un tiers des 3,3 millions d’habitants, ont abandonné leurs moyens de subsistance traditionnels pour s’installer autour de la capitale mongole, mettant l’accent sur les services sociaux dans un pays où près d’une personne sur trois vit déjà dans la pauvreté.

Plus récemment, la Mongolie s’est tournée vers les industries d’extraction, en particulier le cuivre, le charbon et l’or, pour alimenter son économie, qui tire plus de 90 % de ses revenus d’exportation des minéraux. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que François ferait probablement référence à cette tendance dans ses remarques ; François a souvent dénoncé les dommages causés par les industries extractives, notamment sur l’environnement naturel et les populations locales.

Munkh-Erdene Lkhamsuren, professeur d’anthropologie à l’Université nationale de Mongolie, a déclaré qu’il espérait que François parlerait des sociétés minières occidentales « prédatrices » qui, selon lui, avec les autorités mongoles, privent la Mongolie de ses richesses naturelles.

En décembre, des centaines de personnes ont bravé le froid glacial dans la capitale pour protester contre la corruption dans le commerce entre la Mongolie et la Chine, suite au vol présumé de 385 000 tonnes de charbon.

Le gouvernement a déclaré 2023 « année de lutte contre la corruption » et affirme qu’il met en œuvre un plan en cinq volets basé sur Transparency International, l’organisme mondial de surveillance anti-corruption qui a classé la Mongolie au 116e rang l’année dernière dans son indice de perception de la corruption.

« Il est bien connu que la plupart des Mongols considèrent désormais leur pays comme une victime du néocolonialisme », a déclaré Lkhamsuren.

Le journaliste d’Associated Press Zhang Weiqun à Oulan-Bator, en Mongolie, a contribué à ce rapport.

