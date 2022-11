Le pape se rend dans la ville natale de son père immigré pour son anniversaire

Le père du pape, Mario Jose Francisco Bergoglio, et ses grands-parents paternels sont arrivés à Buenos Aires le 25 janvier 1929 pour rejoindre d’autres parents à la fin d’une émigration massive de plusieurs décennies depuis l’Italie que le pape a honorée avec deux saints récents : Saint Giovanni Batista Scalabrini et Saint Artedime Zatti.

Le futur pape, Jorge Mario Bergoglio, est né près de huit ans plus tard à Buenos Aires, après que l’aîné Bergoglio ait rencontré et épousé Regina Maria Sivori, dont la famille était également d’origine immigrée italienne, originaire de la région de Ligurie. Francis a grandi en parlant le dialecte piémontais de sa grand-mère paternelle Rosa, qui s’est occupée de lui presque tous les jours.

L’aîné Bergoglio est né dans la ville de Portacomaro, à 10 kilomètres (six milles) à l’est d’Asti, une ville agricole qui a perdu sa population non seulement à cause de l’émigration à l’étranger, mais aussi à proximité de Turin, car elle est devenue un centre industriel. Aujourd’hui, la ville compte 2 000 habitants, mais elle en comptait plus de 2 700 il y a un siècle et est tombée à 1 680 dans les années 1980.