Le pape se rend dans la ville natale de son père immigré pour son anniversaire

PORTACOMARO, Italie (AP) – Le pape François retourne samedi dans le lieu de naissance de son père dans le nord de l’Italie pour la première fois depuis son accession à la papauté pour célébrer le 90e anniversaire d’un cousin au second degré qui le connaissait depuis longtemps sous le simple nom de “Giorgio”.

La visite dans la patrie ancestrale de François pour renouer des liens avec sa famille touche aux clés de voûte de la papauté de François, notamment l’importance d’honorer les personnes âgées et le bilan humain de la migration. La visite privée de François samedi sera suivie d’une visite publique dimanche pour célébrer la messe pour les fidèles locaux, où il pourrait bien réfléchir à la propre expérience de sa famille migrant en Argentine.

Le père du pape, Mario Jose Francisco Bergoglio, et ses grands-parents paternels sont arrivés à Buenos Aires le 25 janvier 1929 pour rejoindre d’autres parents à la fin d’une émigration massive de plusieurs décennies depuis l’Italie que le pape a honorée avec deux saints récents : Saint Giovanni Batista Scalabrini et Saint Artedime Zatti.

Le futur pape, Jorge Mario Bergoglio, est né près de huit ans plus tard à Buenos Aires, après que l’aîné Bergoglio ait rencontré et épousé Regina Maria Sivori, dont la famille était également d’origine immigrée italienne, originaire de la région de Ligurie. Francis a grandi en parlant le dialecte piémontais de sa grand-mère paternelle Rosa, qui s’est occupée de lui presque tous les jours.

L’aîné Bergoglio est né dans la ville de Portacomaro, à 10 kilomètres (six milles) à l’est d’Asti, une ville agricole qui a perdu sa population non seulement à cause de l’émigration à l’étranger, mais aussi à proximité de Turin, car elle est devenue un centre industriel. Aujourd’hui, la ville compte 2 000 habitants, mais elle en comptait plus de 2 700 il y a un siècle et est tombée à 1 680 dans les années 1980.

La famille du pape a émigré après le pic, qui a vu 14 millions d’Italiens partir de 1876 à 1915 – un mouvement qui a fait de l’Italie la plus grande diaspora volontaire au monde, selon Lauren Braun-Strumfels, professeur agrégé d’histoire au Cedar Crest College d’Allentown. , Pennsylvanie.

Citant souvent sa propre histoire familiale, François a fait de l’accueil et de l’intégration des migrants une caractéristique de sa papauté, souvent critiquée alors que l’Europe en général, et l’Italie en particulier, sont absorbées par le débat sur la manière de gérer les migrations d’aujourd’hui.

Le pape a reconnu l’importance historique de l’expérience de l’émigration avec les récentes canonisations de saint Giovanni Battista Scalabrini, un évêque italien qui a fondé un ordre pour aider les émigrants italiens à la fin du XIXe siècle, et d’Artemide Zatti, un Italien qui a émigré vers l’Argentine à la même époque et a consacré son travail à l’aide aux malades. Il a de nouveau profité de l’occasion pour dénoncer l’indifférence de l’Europe envers les migrants qui risquent leur vie pour traverser la mer Méditerranée pour une vie meilleure.

François doit déjeuner chez une cousine, Carla Rabezzana, qui a déclaré aux médias locaux qu’elle et le pape avaient maintenu leurs relations au fil des ans.

“Nous nous connaissons depuis toujours”, a déclaré Rabezzana au journal Corriere della Sera. “Quand je vivais à Turin, Giorgio – je l’ai toujours appelé ainsi – est venu car j’avais une chambre supplémentaire. C’est ainsi que nous avons maintenu notre relation.

«Nous plaisantions toujours. Quand il m’a dit qu’il viendrait fêter mes 90 ans, j’ai dit que ça faisait battre mon cœur. Et en réponse on m’a dit : ‘Essayez de ne pas mourir.’ Nous avons éclaté de rire.”

Le pape a encore beaucoup d’autres troisièmes et quatrièmes cousins ​​dans la région.

« C’était une grande famille, et dans la région, il y a encore beaucoup de cousins ​​éloignés », a déclaré Carlo Cerrato, ancien maire de Portacomoro. Il a dit que c’était une “grande surprise” pour tout le monde dans la ville lorsque François a été élu pape il y a près de dix ans.

“Tout le monde savait qu’il y avait un prélat qui était devenu cardinal de Buenos Aires, mais c’était quelque chose que les proches savaient, pas tout le monde en ville”, a déclaré Cerrato.

Alors que François retourne dans la ferme ancestrale de la famille dans le nord de l’Italie, il n’est pas encore retourné dans son propre lieu de naissance en Argentine après près de 10 ans en tant que pape. François, 85 ans, n’a pas vraiment expliqué les raisons de son absence, mais il a récemment confirmé que s’il démissionnait en tant que pape, il ne retournerait pas vivre à Buenos Aires mais resterait à Rome.

