Le pape se rend au congrès interreligieux kazakh, sans patriarche

CITÉ DU VATICAN – Le pape François avait espéré que son voyage au Kazakhstan cette semaine offrirait une chance de rencontrer le chef de l’Église orthodoxe russe – qui a justifié la guerre en Ukraine – et de plaider pour la paix. Le patriarche Cyrille a tiré sa révérence il y a quelques semaines, mais François poursuit son voyage pourtant éclipsé par la guerre de sept mois de la Russie.

François se rend mardi dans l’ancienne république soviétique à majorité musulmane pour s’occuper de sa petite communauté catholique et participer à une conférence parrainée par le Kazakhstan des chefs religieux du monde. La conférence avait pour objectif initial de promouvoir le dialogue interreligieux dans le monde post-pandémique, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie lui a donné une cause plus immédiate : pour que les chefs religieux du monde entier appellent à la paix d’une voix unie.

“Ce sera l’occasion de rencontrer autant de représentants religieux et de dialoguer comme des frères, animés par le désir commun de paix, la paix dont notre monde a soif”, a déclaré dimanche François à des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre.

D’une certaine manière, l’absence de Kirill facilitera la vie de toutes les personnes concernées : le Kazakhstan n’aura pas son rassemblement vitrine de dirigeants musulmans, chrétiens, bouddhistes, shintoïstes et juifs de 50 pays éclipsé par une séance photo qui fera la une des journaux entre le pape et le patriarche . François n’aura pas le mal de tête diplomatique d’avoir à expliquer à l’Ukraine pourquoi il a rencontré un partisan idéologique de la guerre de la Russie avant même que François ne se rende à Kyiv. Et Kirill évitera l’embarras d’être présent lorsqu’un congrès mondial d’imams, de rabbins, de ministres et d’un pape publiera une déclaration finale largement attendue pour dénoncer la guerre.

Mais pour les dirigeants catholiques du Kazakhstan, l’absence de Kirill représente en quelque sorte une occasion perdue.

“Personnellement, je suis peiné”, a déclaré Mgr Adelio Dell’Oro du diocèse kazakh de Karaganda. « Je pense qu’une rencontre entre eux en marge du congrès aurait été une contribution notable, notable dans ce processus de paix pour clarifier ce que les religions peuvent apporter à la coexistence humaine dans le monde. Je suis donc déçu, mais il faut l’accepter.

Le congrès interconfessionnel est un événement triennal important pour le Kazakhstan, un pays qui borde la Russie au nord, la Chine à l’est et abrite quelque 130 groupes ethniques : c’est une pièce maîtresse de sa politique étrangère et le reflet de sa propre population multiculturelle et multiethnique. qui a longtemps été présenté comme un carrefour entre l’Est et l’Ouest.

“Nous pouvons dire que le Kazakhstan est vraiment un endroit où le dialogue n’est pas un slogan formel, mais c’est une marque kazakhe”, a déclaré Mgr Piotr Pytlowany, porte-parole de la conférence des évêques kazakhs. “Le Kazakhstan veut partager le dialogue non seulement pendant ce congrès mais aussi après celui-ci, offrant le dialogue comme l’un des moyens possibles pour résoudre les diverses difficultés auxquelles le monde est actuellement confronté.”

Lors de la visite de saint Jean-Paul II en 2001, 10 ans après l’indépendance, il a souligné la diversité du Kazakhstan tout en rappelant son sombre passé sous la répression stalinienne : des villages entiers de Polonais de souche ont été déportés en masse de l’ouest de l’Ukraine vers le Kazakhstan à partir de 1936, et le gouvernement soviétique déporté des centaines de milliers d’Allemands de souche, de Tchétchènes et d’autres collaborateurs nazis accusés vers le Kazakhstan pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux descendants des déportés sont restés et certains d’entre eux constituent la communauté catholique du pays, qui ne compte qu’environ 125 000 personnes dans un pays de près de 19 millions d’habitants.

Les évêques kazakhs avaient demandé à François de visiter un ancien camp de détention soviétique lors de sa visite de trois jours, mais le pape de 85 ans a refusé en raison de ses ligaments du genou tendus, qui l’ont obligé à utiliser un fauteuil roulant et une canne pour se déplacer.

Son programme prévoit du temps pour des rencontres privées avec des chefs religieux participant au congrès. Bien que le Vatican n’ait pas publié de liste, les participants attendus incluent le cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, le siège de l’apprentissage sunnite au Caire.

Un visiteur qui n’est pas actuellement à son agenda : le président chinois Xi Jinping, attendu au Kazakhstan pour son premier voyage à l’étranger depuis la pandémie de coronavirus. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun projet de réunion et a noté que Xi n’assistait pas à la conférence religieuse. La Chine et le Saint-Siège n’ont pas eu de relations diplomatiques depuis plus d’un demi-siècle.

François a dénoncé à plusieurs reprises la guerre de la Russie en Ukraine comme une « agression violente » injuste, a exprimé sa solidarité avec le peuple ukrainien « martyr » et a envoyé des envoyés personnels en Ukraine pour fournir une aide humanitaire et spirituelle. Dans le même temps, il s’est abstenu d’appeler nommément la Russie ou le président Vladimir Poutine, essayant de maintenir une voie de dialogue avec Moscou conforme à la tradition diplomatique du Vatican de ne pas prendre parti dans un conflit.

Kirill a justifié l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur des bases spirituelles et idéologiques, la qualifiant de bataille « métaphysique » avec l’Occident. Il a béni les soldats russes au combat et a invoqué l’idée que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple.

Le congrès kazakh aurait fourni un lieu neutre et une excuse fortuite pour leur deuxième réunion, et Kirill et Francis avaient initialement confirmé leur présence. Mais Kirill s’est retiré le mois dernier. Un ancien ambassadeur du Vatican à Moscou a suggéré que les grognements au sein de la hiérarchie orthodoxe russe auraient pu être pris en compte dans la décision de Kirill.

Peut-être ont-ils vu l’écriture sur le mur. Pas plus tard que la semaine dernière, l’assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, une communauté de plus de 350 églises représentant plus d’un demi-milliard de chrétiens dans le monde, a dénoncé ce qu’elle a qualifié d’invasion “illégale et injustifiable” et a exigé le retrait immédiat des troupes russes. d’Ukraine.

L’Église orthodoxe russe, qui est membre du COE, a refusé de voter pour la déclaration « politisée » et s’est plainte de ce qu’elle a appelé des « pressions sans précédent » sur les membres pour condamner Moscou et l’Église russe.

Le Kazakhstan, pour sa part, a dû marcher sur une mince ligne avec la guerre. Le président Kassym-Jomart Tokaïev s’est engagé à respecter les sanctions occidentales contre la Russie tout en essayant de maintenir des liens étroits avec Moscou, un partenaire et allié économique important. En même temps, Tokaïev a refusé de reconnaître les « républiques populaires » séparatistes soutenues par la Russie en Ukraine, que Moscou a reconnues quelques jours avant d’envahir l’Ukraine.

Alors que le Kazakhstan aurait pu devenir le médiateur si Francis et Kirill s’étaient rencontrés, “c’est peut-être encore mieux que cela ne se produise pas parce que le Kazakhstan aurait ressemblé à un pays qui s’implique dans la crise ukrainienne, et c’est la dernière chose que Le Kazakhstan veut faire maintenant », a déclaré Temur Umarov, expert en Asie centrale et membre du Carnegie Endowment for International Peace.