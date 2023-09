Le pape se rend à Marseille pour parler de migration, mais l’Europe l’écoutera-t-elle alors qu’elle s’efforce d’endiguer un afflux ?

CITÉ DU VATICAN (AP) — Dix ans après que le pape François ait effectué une visite historique sur l’île italienne de Lampedusa pour montrer sa solidarité avec les migrants, il se joint ce week-end en France aux évêques catholiques de la Méditerranée pour lancer un appel plus uni.

La question est de savoir si quelqu’un dans les couloirs du pouvoir européens écoutera, alors qu’ils se démènent pour endiguer une nouvelle vague de réfugiés potentiels partant d’Afrique.

La visite d’une nuit de François vendredi dans la ville portuaire française de Marseille pour clôturer une réunion des évêques méditerranéens était prévue il y a des mois. Mais cela survient alors que le problème des migrants en Europe fait une fois de plus la une des journaux, étant donné que près de 7 000 migrants ont débarqué à Lampedusa en une journée la semaine dernière, dépassant brièvement la population résidente.

Le drame a déclenché une nouvelle vague de crispations et d’engagements de solidarité de la part des capitales européennes, allant même jusqu’à parler d’un blocus naval pour empêcher les départs. C’est une politique que François condamne depuis longtemps étant donné qu’une opération financée par l’UE visant à renvoyer les migrants en Libye les envoie dans ce que François a appelé des camps de concentration modernes.

Pour Francis, les scènes choquantes d’hommes, de femmes et d’enfants entassés dans un centre de réfugiés à Lampedusa ont souligné que la migration en tant que phénomène doit être abordée conjointement. L’avenir, a-t-il déclaré le week-end dernier à propos de son prochain voyage à Marseille, « ne sera prospère que s’il se construit sur la fraternité, en mettant en premier la dignité humaine, les vraies personnes et surtout les plus nécessiteux ».

François a depuis longtemps fait du sort des migrants une priorité de sa papauté, à commencer par cette remarquable visite à Lampedusa en 2013, sa première en tant que pape. Là, François a célébré la messe sur un autel en bois de naufragés, a jeté des fleurs à la mer en hommage aux migrants noyés et a dénoncé la « mondialisation de l’indifférence » que le monde montre aux gens qui risquent leur vie pour fuir la pauvreté, les conflits et les catastrophes climatiques. pour chercher une vie meilleure.

Depuis lors, il a fait d’autres gestes très médiatisés pour attirer l’attention sur l’appel mandaté par l’Évangile à accueillir les étrangers, le plus spectaculaire étant lorsqu’il a ramené une douzaine de musulmans syriens à bord de son avion après une visite en 2016 dans un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce. . Son mantra : Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, avec pour dernière exhortation une reconnaissance du fait que les gouvernements ont des limites dans leur capacité à accepter les nouveaux arrivants et à bien les intégrer.

« Le message qu’il transmet est que la Méditerranée est de notre responsabilité », a déclaré le cardinal Michael Czerny, le plus grand expert en migration du Vatican et lui-même réfugié. « En d’autres termes, vous ne pouvez pas le regarder puisque chacun a un bout de littoral et en est responsable. Il existe une responsabilité collective qui est largement négligée.»

A Marseille, l’une des villes les plus multiculturelles, multireligieuses et multiethniques des rives de la Méditerranée, le pontife sera rejoint par une soixantaine d’évêques d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des Balkans et de l’Europe du Sud, ainsi que des jeunes de ces pays. Régions. Il s’agit du troisième sommet méditerranéen de ce type après les deux premiers qui se sont tenus en Italie.

L’emplacement n’est pas une coïncidence. Marseille se caractérise depuis des siècles par une forte présence de migrants vivant ensemble dans une tradition de tolérance, même si aujourd’hui la deuxième ville de France est également connue pour ses taux de criminalité et de chômage élevés, sa pauvreté et son manque de services sociaux.

Contrairement à de nombreuses autres villes françaises où les étrangers ont tendance à vivre en périphérie, à Marseille les migrants et leurs descendants d’origines diverses – Italiens, Espagnols et Arméniens ; Des habitants des anciennes colonies françaises d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest et des Comores se sont installés dans le centre-ville, ouvrant des boutiques et des restaurants qui contribuent à la réputation de melting-pot de la ville.

« Marseille est en effet comme une ville qui incarne cette diversité de la France », a déclaré Camille Le Coz, directrice associée du bureau Europe du Migration Policy Institute, à Paris. « Cette grande tradition migratoire, mais aussi une ville qui concentre tant de difficultés en termes d’accès aux services publics, d’insécurité, de trafic de drogue. C’est un endroit très compliqué.

L’un des moments forts du voyage de François sera une prière interconfessionnelle vendredi devant un monument de Marseille dédié aux marins morts en mer, en l’occurrence en hommage aux 28 000 migrants estimés par l’Organisation internationale des migrations qui se sont noyés en Méditerranée depuis 2014 en tentant de atteindre l’Europe.

La rencontre rassemblera les dirigeants des différents groupes confessionnels de Marseille – musulmans, juifs, chrétiens arméniens et orthodoxes et catholiques romains – et présentera des témoignages de migrants, de groupes de secours et du pape. La liste des intervenants suggère une voix unie pour appeler à une culture de tolérance envers les migrants et déplorer que la Méditerranée soit devenue, selon les mots de François, « le plus grand cimetière du monde ».

La question est de savoir si quelqu’un au pouvoir écoutera. Le président Emmanuel Macron, dont le gouvernement a basculé vers la droite sur les questions de migration et de sécurité, rejoindra François samedi et devrait assister à sa grande messe au Vélodrome. Le président centriste a adopté une position ferme sur la migration après avoir été critiqué par les conservateurs et l’extrême droite. Il fait pression pour renforcer les frontières extérieures de l’UE et souhaite que le bloc soit plus efficace dans l’expulsion des personnes refusées à l’entrée.

En conséquence, le climat politique actuel de la France et sa tradition de « laïcité » ou de laïcité suggèrent que ni Macron ni les autres dirigeants européens ne tiendront nécessairement compte de l’appel de François.

« Je pense qu’étant donné nos relations compliquées avec l’Église et la religion, nous ne nous attendons pas à ce que cela ait autant d’impact, pour être honnête », a déclaré Le Coz.

Jeffery Crisp, chercheur au Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford, a déclaré que Francis disposait d’une autorité morale et qu’il l’utilisait pour s’exprimer sur la question de la migration, appelant en particulier les gouvernements à respecter les principes internationaux des droits de l’homme.

« Est-ce que cela se traduit par une quelconque pression politique ? Je ne sais tout simplement pas », a demandé Crisp lors d’un entretien téléphonique. « Mais je pense qu’on pourrait probablement affirmer que la situation n’aurait pu être que pire sans ses interventions. »

Les jeunes hommes arrivés en Italie au milieu de la récente vague de migrants espèrent que quelqu’un les écoutera. Récemment, un groupe du Soudan du Sud s’est arrêté à Rome alors qu’il se dirigeait de Lampedusa vers la frontière française. Un homme particulièrement grand a déclaré qu’il voulait aller en France pour jouer au basket-ball, un autre a déclaré qu’il voulait aller en Grande-Bretagne pour devenir médecin. Leurs seules possessions étaient les vêtements qu’ils portaient sur le dos ; des bénévoles leur ont donné des chaussures.

Après avoir passé quelques nuits à dormir par terre sous un passage supérieur bruyant près de la principale gare routière de Rome, une association à but non lucratif leur a acheté des billets de bus bon marché pour le nord. Ce soir-là, 16 garçons sont partis dans un bus à destination de Marseille.

Ils prévoyaient de descendre avant la frontière française, où les contrôles de police se sont multipliés face au nouvel afflux de migrants italiens, et de tenter de traverser à pied. L’un d’eux, Dot, 16 ans, portait de nouvelles baskets Converse jaunes fournies par des bénévoles.

« Nous avons marché depuis le Soudan du Sud », a déclaré Dot avant de monter dans le bus. « Nous pouvons marcher jusqu’en France. »

Corbet a rapporté de Paris.

Nicole Winfield, Trisha Thomas et Sylvie Corbet, Associated Press