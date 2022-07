Le pape se moque des opinions de Biden sur l’avortement, l’identité catholique comme une “incohérence”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pape François a interrogé mardi la conscience du président Biden dans une interview au cours de laquelle il a qualifié d’incohérentes l’identité religieuse et les opinions du commandant en chef sur l’avortement.

“Un mois après la conception, l’ADN du fœtus est déjà là et les organes sont alignés. Il y a la vie humaine”, a déclaré le pontife dans l’interview avec le média en espagnol. Univision.

Interrogé sur Biden – un «catholique fervent» autoproclamé qui soutient la légalisation générale de l’avortement au niveau fédéral – le pape a rejeté le président comme incompréhensible.

Il a ajouté que Biden devrait plutôt interroger sa propre conscience et consulter son évêque.

“Je laisse faire [President Biden’s] conscience et qu’il parle à son évêque, à son curé, à son curé de cette incohérence », a fait remarquer le pape.

Le pape a hésité à se mêler directement de politique depuis le début de son pontificat – craignant de déléguer le Saint-Siège en une puissance mondiale normale et laïque.

Au lieu de cela, le pape François a joué un rôle plus pastoral via ses encycliques et ses voyages apostoliques – dont beaucoup ont un contenu historique.

Le Saint-Père termine actuellement les préparatifs d’un voyage au Canada, après quoi il s’est engagé à visiter l’Ukraine déchirée par la guerre. Le tout premier voyage apostolique à Moscou est également en cours de discussion, si les autorités russes autorisent la visite.

La résistance du pape François à transmettre des ordres aux dirigeants d’autres nations n’est pas un concept nouveau.

Selon le droit canonique catholique, les évêques sont l’autorité gouvernementale finale dans leur diocèse à moins que le pape n’intervienne personnellement.

Le Catéchisme de l’Église catholique explique : « Un évêque diocésain dans le diocèse qui lui est confié a tout pouvoir ordinaire, propre et immédiat qui est nécessaire à l’exercice de sa fonction pastorale, sauf les cas où la loi ou un décret du Souverain Pontife réserves à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique ».

Alors que l’évêque de Rome est l’autorité finale sur la doctrine religieuse contestée, le pape François s’est efforcé de rester en dehors des délibérations locales ou nationales sur la gouvernance de l’église dans la mesure du possible.

La fonction d’évêque s’accompagne de responsabilités et de pouvoirs étendus. Le plus important est peut-être la responsabilité de l’évêque pour la pastorale des catholiques et des ex-catholiques dans sa juridiction.

Selon le droit canonique, “Un évêque diocésain, prêchant fréquemment en personne, est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de la foi qui doivent être crues et appliquées à la morale”.

Le droit canonique poursuit : “Il doit aussi veiller à ce que les prescriptions des canons sur le ministère de la parole, en particulier celles sur l’homélie et l’enseignement catéchétique, soient soigneusement observées afin que toute la doctrine chrétienne soit transmise à tous”.

Cependant, le pape peut ne pas voir les corrections canoniques qu’il souhaite pour Biden sans intervenir – Biden et sa famille fréquentent l’église Holy Spirit dans l’archidiocèse de Washington, DC.

L’archidiocèse est supervisé par le cardinal Wilton Gregory, qui a déclaré publiquement qu’il n’excommunierait pas un politicien pour avoir défendu le droit à l’avortement.

Le cardinal a été si réticent à approfondir la question que son bureau a accidentellement laissé échapper qu’il “ignorait” les questions des médias.

L’archidiocèse catholique romain de Washington, DC, a envoyé par erreur un e-mail à un journaliste sollicitant des commentaires sur sa position concernant la décision de l’archevêque de San Francisco d’interdire Présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif. de recevoir la Sainte Communion en raison de sa position sur l’avortement après que Pelosi aurait pris la Communion à DC dimanche.

“Je partage juste pour que vous sachiez ce qui arrive”, indiquait l’e-mail. “Les e-mails depuis samedi, lorsque j’ai vérifié pour la dernière fois la boîte de réception des communications, n’étaient que quelques personnes au hasard voulant dire au Cardinal de faire tomber le marteau sur Pelosi. À part Jack Jenkins du RNS, c’est la seule nouvelle enquête médiatique. être ignoré aussi.”

Parlant de la responsabilité de diriger l’un des les plus anciennes institutions vivantes du monde et la politique qui va avec, le pontife a été ouvert sur son épuisement.

“Le Saint-Esprit vous donne beaucoup de fruits, mais personne ne parle jamais des choses qui vous engourdissent”, a déploré le pape. “Et parfois, tu te sens engourdi face à des situations qui devraient te faire beaucoup souffrir et te faire bouger, sans rater l’occasion”.