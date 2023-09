Le pape se joint aux chamanes, aux moines et aux évangéliques pour souligner la diversité et l’harmonie religieuses de la Mongolie

ULAANBAATAR, Mongolie (AP) — Avec en toile de fond la répression des minorités religieuses en Chine, le pape François s’est joint dimanche à des chamans mongols, des moines bouddhistes et un prêtre orthodoxe russe pour souligner le rôle que les religions peuvent jouer dans la construction de la paix mondiale, alors qu’il présidait une conférence interconfessionnelle. réunion mettant en lumière la tradition de tolérance religieuse de la Mongolie.

François a écouté attentivement une douzaine de chefs religieux – parmi eux juifs, musulmans, bahaïs, hindous, shinto et chrétiens évangéliques – décrire leurs croyances et leur relation avec le ciel. Plusieurs ont déclaré que la yourte mongole traditionnelle, ou yourte de forme ronde, était un puissant symbole d’harmonie avec le divin : un lieu chaleureux d’unité familiale, ouvert sur le ciel, où les étrangers sont les bienvenus.

« Le fait que nous nous réunissions en un seul endroit envoie déjà un message : cela montre que les traditions religieuses, malgré toute leur particularité et leur diversité, ont un potentiel impressionnant pour le bénéfice de la société dans son ensemble », a déclaré François dans des remarques citant le bouddhisme. écrits, son homonyme saint François d’Assise et le philosophe existentiel Soren Kierkegaard.

« Si les dirigeants des nations choisissaient la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres, cela constituerait une contribution décisive à la fin des conflits qui continuent d’affliger tant de peuples du monde », a-t-il déclaré.

L’événement interconfessionnel, organisé dans un théâtre de la capitale, Oulan-Bator, a eu lieu à mi-chemin de la visite de quatre jours de François en Mongolie, la première d’un pape. Il est en Mongolie pour exercer son ministère auprès de l’une des communautés catholiques les plus petites et les plus récentes du monde et souligner la tradition de tolérance de la Mongolie dans une région où les relations du Saint-Siège avec la Chine et la Russie voisines sont souvent tendues.

Selon les statistiques du groupe catholique à but non lucratif Aide à l’Église en Détresse, la Mongolie est à 53 % bouddhiste, 39 % athée, 3 % musulmane, 3 % chamane et 2 % chrétienne.

Plus tard dimanche, François devait présider une messe dans le stade sportif de la capitale à laquelle, selon le Vatican, des pèlerins venus de Chine assisteraient également. Un petit groupe de fidèles chinois du Xinjiang a assisté samedi à sa réunion à la cathédrale de la ville. Ils ont brandi un drapeau chinois et scandé « Tous les Chinois vous aiment » pendant que sa voiture passait.

« Nous l’avons toujours attendu avec impatience. Nous espérons vraiment que progressivement notre gouvernement et nos dirigeants l’accepteront et l’inviteront à visiter notre pays », a déclaré Yan Zhiyong, un homme d’affaires catholique chinois en Mongolie qui a assisté à l’événement. « Ce serait la chose la plus joyeuse pour nous. »

Les relations difficiles du Vatican avec la Chine et la répression des minorités religieuses par Pékin ont été une toile de fond constante du voyage, même si le Vatican espère plutôt concentrer son attention sur la Mongolie et ses 1 450 catholiques. On pense qu’aucun évêque de Chine continentale n’a été autorisé à se rendre en Mongolie, alors qu’au moins deux douzaines d’évêques d’autres pays d’Asie ont accompagné les pèlerins lors de ces événements.

Le cardinal élu de Hong Kong, Stephen Chow, qui a effectué une visite historique à Pékin plus tôt cette année, était présent et a accompagné 40 pèlerins en Mongolie, affirmant qu’il s’agissait d’un événement soulignant la portée de l’Église universelle. Il a refusé de discuter de l’absence de ses homologues de Chine continentale, se concentrant plutôt sur François et sur l’importance de sa visite en Mongolie pour l’Église asiatique.

« Je pense que l’Église asiatique est aussi une Église en pleine croissance. Pas aussi vite que l’Afrique – l’Afrique connaît une croissance rapide – mais l’Église asiatique a également un rôle très important à jouer désormais dans l’Église universelle », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le président chinois Xi Jinping a exigé que le catholicisme et toutes les autres religions adhèrent strictement aux directives du parti et subissent une « sinisation ». Dans la vaste région du Xinjiang, cela a conduit à la démolition d’un nombre indéterminé de mosquées, mais dans la plupart des cas, cela s’est traduit par la suppression des dômes, des minarets et des croix extérieures des églises.

Le Vatican et la Chine ont signé un accord en 2018 sur l’épineuse question des nominations des évêques catholiques, mais Pékin l’a violé.

La plupart des Mongols suivent l’école dominante Gelugpa du bouddhisme tibétain et vénèrent son chef, le Dalaï Lama. En conséquence, de nombreux Mongols sont préoccupés par l’opposition du Parti communiste chinois au dirigeant tibétain en exil, par son contrôle brutal sur la vie monastique et par ce qui semble être un effort concerté visant à éliminer progressivement la culture tibétaine.

Pourtant, compte tenu de la nécessité de maintenir des relations stables avec Pékin – la Chine est le principal partenaire d’exportation de la Mongolie – les dirigeants du pays ne se sont pas prononcés sur la question, tout comme ils sont restés largement silencieux sur les politiques linguistiques et culturelles répressives à l’égard de leurs frères ethniques de l’intérieur de la Chine. Région de Mongolie.

François a également largement évité de contrarier Pékin, notamment en évitant toute critique de la répression religieuse de Pékin ou en rencontrant le Dalaï Lama.

Même si le Dalaï Lama n’était pas présent dimanche, il a été mentionné par le chef du principal monastère bouddhiste tibétain de Mongolie, Khamba Nomun Khan Gabju Choijamts Demberel.

L’abbé a noté que « Sa Sainteté », comme on appelle le Dalaï Lama, avait récemment reconnu la 10e réincarnation du lama en chef des bouddhistes mongols connu sous le nom de Jebtsundamba Khutughtu.

« C’est une fortune extraordinaire pour nous », a déclaré l’abbé, ajoutant que le jeune lama était actuellement engagé dans ses études de religion et d’autres matières.

La reconnaissance du nouveau lama par le Dalaï Lama a posé un problème, étant donné que la Chine exige que tous les lamas réincarnés soient nés en Chine et soient officiellement certifiés par Pékin. Le lama mongol nouvellement reconnu ne répond à aucun de ces critères.

Outre la Chine, la guerre menée par la Russie en Ukraine a également occupé une place importante dans le contexte de la rencontre de dimanche.

Le recteur de la seule Église orthodoxe russe d’Oulan-Bator, le père Antony Gusev, a raconté à l’assistance l’histoire de l’Église en Mongolie, rappelant que l’actuel chef de l’Église russe, le patriarche Cyrille, a posé la première pierre de l’édifice en 2001.

Kirill a fortement soutenu la guerre russe en Ukraine, mettant à rude épreuve les relations avec le Saint-Siège qui avaient fait une percée il y a seulement quelques années lorsque François et Kirill se sont rencontrés à Hanava lors de la toute première rencontre entre un pape et un patriarche russe.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Nicole Winfield et Saruul Enkhbold, Associated Press