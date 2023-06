Le pape sautera la bénédiction publique du dimanche sur les conseils d’un médecin après une opération chirurgicale majeure

Le pape François, « sagement » suivant les conseils des médecins, reste à l’hôpital et sautera la bénédiction publique habituelle de dimanche pour se permettre de mieux guérir après une chirurgie abdominale plus tôt cette semaine, a déclaré son chirurgien aux journalistes.

Des tests sanguins et d’imagerie indiquent que le rétablissement du pape, âgé de 86 ans, se déroule de manière « absolument normale », a également déclaré Sergio Alfieri aux journalistes samedi à la polyclinique Gemelli de Rome.

Au cours de l’opération de trois heures de mercredi sous anesthésie générale, les médecins ont retiré des cicatrices de plus en plus douloureuses résultant de chirurgies abdominales antérieures et ont réparé une hernie dans la paroi abdominale, avec l’insertion d’un filet de soutien prothétique ou d’un filet.

Alfieri a déclaré que le rétablissement de Francis s’était déroulé sans incident médical, mais tout effort physique supplémentaire, comme se lever du lit pour se déplacer vers un fauteuil pour réciter la traditionnelle bénédiction du dimanche midi et commenter le public via un lien vidéo, pourrait être risqué à ce stade.

Alors que le Vatican a déclaré plus tôt dans la semaine que François s’était parfois assis sur une chaise pour lire les journaux, le rendez-vous hebdomadaire de midi implique habituellement que le pape parle au public pendant environ 15 minutes et donne sa bénédiction.

« Reprise prudente »

Les conseils de ses médecins et de l’infirmière vaticane de confiance du pape pour renoncer à la comparution dominicale visent à obtenir « le moins de tension sur la paroi abdominale afin de permettre au treillis implanté et au fascia musculaire réparé de guérir de manière optimale », a déclaré Alfieri.

« Dans les prochains jours, s’il ne fait pas attention à la guérison, le filet pourrait se déchirer et il sera de retour en salle d’opération », a déclaré le chirurgien.

« S’il se remet bien, il reviendra mieux » qu’avant au Vatican, a déclaré Alfieri. « C’est la prudence que nous lui avons suggérée et qu’il a sagement acceptée. »

Le Dr Sergio Alfieri, à gauche, et le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, ont fait le point aux médias sur la santé du pontife à l’hôpital universitaire Gemelli de Rome samedi. (Tiziana Fabi/AFP/Getty Images)

Francis est passé d’un régime liquide à un régime semi-liquide et n’a pas eu de fièvre, selon son personnel médical.

Son état cardiaque et respiratoire était également bon, a déclaré Alfieri lors de son premier briefing médical sur l’état du pontife depuis celui qu’il a donné mercredi peu de temps après le retour du pape de l’anesthésie.

Prière privée du dimanche

François récitera la prière traditionnelle du dimanche midi en privé dans sa chambre d’hôpital, et les fidèles sont encouragés à se joindre à la prière, a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

Des milliers de personnes étaient attendues sur la place Saint-Pierre pour un rassemblement en fin d’après-midi au Vatican pour promouvoir la fraternité – une qualité si chère à François qu’il a écrit une encyclique sur son importance en 2020. Dans ce document, le pape a expliqué sa vision d’un monde post-COVID-19 construit sur la solidarité, la fraternité et le respect de l’environnement.

Mais au lieu d’entendre un discours du pape, comme les fidèles l’avaient initialement espéré, un cardinal du Vatican lira un discours de François, a déclaré Bruni.

Des bougies et des fleurs sont exposées sous la statue de feu le pape Jean-Paul II à l’entrée de l’hôpital Gemelli de Rome vendredi. (Andreas Solaro/AFP/Getty Images)

Alors qu’il se trouvait dans l’appartement du 10e étage réservé à l’usage papal de la polyclinique Gemelli, François a lu des journaux assis dans un fauteuil et a passé du temps à travailler et à prier, a déclaré le Vatican plus tôt dans la semaine.

Aucune date n’a encore été annoncée pour sa sortie de l’hôpital.

« Nous espérons que nous le convaincrons de rester au moins toute la semaine prochaine », a déclaré Alfieri samedi.

Lorsque l’opération a été annoncée, le Vatican a déclaré que le pape devait être hospitalisé pendant plusieurs jours. Alfieri a déclaré qu’en choisissant de passer une plus grande partie de sa convalescence à l’hôpital au lieu de partir après quelques jours, le pape peut retourner « à son travail avec plus de force et de sécurité ».

François a deux voyages à l’étranger prévus pour le mois d’août : d’abord au Portugal, pour un jamboree de la jeunesse catholique, et en Mongolie à la fin de ce mois, le tout premier pèlerinage d’un pontife dans ce pays asiatique.

Interrogé sur les perspectives de ces voyages pénibles compte tenu de son opération, Alfieri a déclaré que le pontife « avait fait ces calculs » lorsqu’il avait décidé de procéder à l’opération du 7 juin, une indication que Francis estimait que le moment de l’opération lui permettrait de s’en tenir à ses projets de voyage. .