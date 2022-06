Le pape salue les familles et dénonce la “culture du gaspillage” après Roe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pape François a célébré les familles samedi et les a exhortées à éviter les décisions “égoïstes” qui sont indifférentes à la vie alors qu’il clôturait un grand rassemblement au Vatican un jour après que la Cour suprême des États-Unis a mis fin aux protections constitutionnelles de l’avortement.

François n’a pas fait référence à la décision ni mentionné explicitement l’avortement dans son homélie. Mais il a utilisé les mots à la mode qu’il a eus tout au long de sa papauté sur la nécessité de défendre les familles et de condamner une “culture du gaspillage” qui, selon lui, est à l’origine de l’acceptation sociétale de l’avortement.

“Ne permettons pas à la famille d’être empoisonnée par les toxines de l’égoïsme, de l’individualisme, de la culture actuelle de l’indifférence et du gaspillage, et par conséquent de perdre son ADN même, qui est l’esprit d’accueil et de service”, a-t-il déclaré.

Le pape, notant que certains couples laissent leurs peurs et leurs angoisses “contrecarrer le désir d’apporter de nouvelles vies dans le monde”, les a appelés à ne pas s’accrocher à des désirs égoïstes.

“On vous a demandé de ne pas avoir d’autres priorités, de ne pas ‘regarder en arrière’ pour rater votre ancienne vie, votre ancienne liberté, avec ses illusions trompeuses”, a-t-il déclaré.

François a fermement soutenu l’enseignement de l’église contre l’avortement, l’assimilant à “l’embauche d’un tueur à gages pour résoudre un problème”. En même temps, il a exprimé sa sympathie pour les femmes qui se sont fait avorter et leur a facilité la tâche d’être absous du péché de subir l’intervention.

L’Église catholique soutient que la vie commence à la conception et doit être protégée et défendue jusqu’à la mort naturelle.

François a prononcé son homélie sur une place Saint-Pierre bondée à la fin de la Rencontre mondiale des familles, une conférence de quatre jours organisée toutes les quelques années visant à aider les travailleurs de l’église à fournir une meilleure pastorale aux familles, en particulier à celles en difficulté.

Le chef du bureau des laïcs du Vatican, le cardinal Kevin Farrell, a célébré la messe de clôture devant des dizaines de milliers de personnes étant donné que François a un mauvais genou qui l’empêche de rester debout pendant de longues périodes.

Au lieu de cela, le pape s’est assis à côté de l’autel et a prononcé l’homélie assis, bien qu’il ait pu se lever facilement pour la lecture de l’Évangile et d’autres moments à l’aide d’une canne.

Le Vatican a salué la décision de vendredi annulant Roe v. Wade, la décision de 1973 qui prévoyait des protections constitutionnelles pour l’avortement aux États-Unis. Cette décision ouvre la porte aux États individuels pour interdire ou restreindre l’accès à l’avortement, avec des interdictions désormais attendues dans environ la moitié des États américains.

Le principal organe de bioéthique du Saint-Siège, l’Académie pontificale pour la vie, a déclaré qu’il « met le monde entier au défi » de rouvrir le débat sur la nécessité de protéger la vie. L’avortement est légal en Italie et dans la plupart des pays d’Europe.

Dans un éditorial samedi intitulé “Pour la vie, toujours”, le directeur éditorial du Vatican, Andrea Tornielli, a appelé à ce que ce débat s’éloigne de l’idéologie polarisée vers un dialogue qui tienne compte des préoccupations concernant les taux de mortalité maternelle et l’aide aux femmes, en particulier les plus pauvres, avec un congé parental payé et d’autres aides lorsqu’ils mettent des enfants au monde.

“Être pour la vie, toujours, signifie aussi la défendre contre la menace des armes à feu, qui sont malheureusement devenues l’une des principales causes de décès d’enfants et d’adolescents aux États-Unis”, a écrit Tornielli.

Farrell, dans ses remarques finales à la fin de la messe, a remercié François pour ses nombreuses initiatives en faveur des familles, citant notamment son enseignement sur la valeur des grands-parents et ses “nombreuses déclarations en faveur de la vie”.