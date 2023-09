L’empire tentaculaire de Gengis Khan a assuré une « absence de conflits » qui manque au monde moderne, a déclaré le Pontife.

Le pape François a présenté son point de vue sur le plus grand empire terrestre contigu de l’histoire, l’Empire mongol, louant l’immense État du XIIIe siècle pour son « absence de conflits » ainsi que pour « embrasser » diverses terres sous sa domination.

Le Pontife a fait ces remarques la semaine dernière lors de son voyage apostolique en Mongolie, vantant la situation actuelle du pays. « Liberté de religion » et faisant l’éloge de «époques épiques de l’empire mongol».

« Le fait que l’empire ait pu embrasser des terres aussi lointaines et variées au fil des siècles témoigne de la remarquable capacité de vos ancêtres à reconnaître les qualités exceptionnelles des peuples présents sur son immense territoire et à mettre ces qualités au service d’un développement commun. », » a déclaré le Pape dans son discours.

Le modèle de l’Empire mongol « devrait être valorisé et proposé à nouveau de nos jours », a-t-il déclaré.















« Que le Ciel fasse qu’aujourd’hui, sur cette terre dévastée par d’innombrables conflits, se renouvelle, dans le respect des droits internationaux, les conditions de ce qui était autrefois la pax mongolica, à savoir l’absence de conflits. »

L’Empire mongol a émergé au début du XIIIe siècle avec l’unification de plusieurs tribus nomades dans la patrie mongole sous la direction de Temujin, mieux connu sous le nom de Gengis Khan. L’État nomade a lancé une conquête majeure, avec de vastes armées envoyées dans toutes les directions depuis la Mongolie. L’empire s’est développé régulièrement jusqu’à la fin du XIIIe siècle, incorporant la Chine actuelle, toute l’Asie centrale, l’Iran, ainsi que des parties de l’Irak, de la Russie, de la Turquie et d’autres États européens modernes, devenant ainsi le plus grand empire terrestre contigu de l’histoire.

L’empire tentaculaire tomba finalement dans le désarroi à cause de diverses questions, notamment des problèmes administratifs, des conflits de succession et des tensions religieuses. En 1294, il fut divisé en quatre empires mineurs, mais réapparut comme une construction fédérative plus souple sous la dynastie chinoise Yuan dirigée par les Mongols. Avec la chute de la dynastie impériale au milieu du XIVe siècle, l’empire mongol unifié cessa d’exister.