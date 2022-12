Le pape restitue les sculptures du Parthénon de Grèce dans un clin d’œil œcuménique

Le Vatican a qualifié ce geste de “donation” du pape à Sa Béatitude Ieronymos II, l’archevêque chrétien orthodoxe d’Athènes et de toute la Grèce, “comme un signe concret de son désir sincère de suivre le chemin œcuménique de la vérité”.

Les sculptures sont les vestiges d’une frise de 160 mètres de long (520 pieds) qui courait autour des murs extérieurs du temple du Parthénon sur l’Acropole, dédiée à Athéna, déesse de la sagesse. Une grande partie a été perdue lors d’un bombardement au XVIIe siècle et environ la moitié des œuvres restantes ont été enlevées au début du XIXe siècle par un diplomate britannique, Lord Elgin.

Le Parthénon a été construit entre 447 et 432 avant JC et est considéré comme le couronnement de l’architecture classique. La frise représentait une procession en l’honneur d’Athéna. Quelques petits morceaux de celui-ci – et d’autres sculptures du Parthénon – se trouvent dans d’autres musées européens.