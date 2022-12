Le pape réprimande les « affamés » de pouvoir lors de la messe annuelle de la veille de Noël | Nouvelles du monde

Le pape a profité de sa messe de la veille de Noël pour réprimander ceux qui sont « affamés » de richesse et de pouvoir et pour dénoncer la guerre, la pauvreté et le consumérisme.

S’adressant à environ 7 000 pèlerins, touristes et fidèles catholiques de la basilique Saint-Pierre au Vatican, le pape François a parlé de l’humilité de la naissance de Jésus.

“Pendant que les animaux se nourrissent dans leurs étables, les hommes et les femmes de notre monde, dans leur soif de richesse et de pouvoir, consomment jusqu’à leurs voisins, leurs frères et sœurs”, a-t-il déclaré.

Image:

Le pape François tient une statue de l’Enfant Jésus dans la basilique Saint-Pierre. Photo : AP



« Combien de guerres avons-nous vues ? Et dans combien d’endroits, encore aujourd’hui, la dignité et la liberté humaines sont-elles méprisées ?

Sans faire référence à un événement précis, il a déclaré : “Comme toujours, les principales victimes de cette cupidité humaine sont les faibles et les vulnérables”.

Il a ajouté : « Ce Noël aussi, comme dans le cas de Jésus, un monde avide d’argent, de pouvoir et de plaisir ne fait pas de place aux petits, aux tant d’enfants à naître, pauvres et oubliés.

“Je pense avant tout aux enfants dévorés par la guerre, la pauvreté et l’injustice.”

Il a demandé aux personnes rassemblées de ne pas se laisser “vaincre par la peur, la résignation ou le découragement”, ajoutant “tant de consommation… a emballé le mystère” de Noël qu’il y avait un danger que le sens de la journée soit oublié.

“Jésus est né pauvre, a vécu pauvre et est mort pauvre”, a déclaré le pape, ajoutant : “Il n’a pas tant parlé de la pauvreté qu’il l’a vécue, jusqu’au bout, pour notre bien”.

Il a terminé en demandant à la congrégation de “ne pas laisser passer ce Noël sans faire quelque chose de bien”.

Image:

Basilique Saint Pierre. Photo : AP



Le pape François est parti en étant poussé dans un fauteuil roulant alors qu’il portait une statue de l’enfant Jésus, entouré d’enfants tenant des fleurs.

Il a placé le bébé dans une crèche de la basilique.

Le pape, 86 ans, utilise un fauteuil roulant pour parcourir de plus longues distances, tout en utilisant une canne pour les plus courtes.

Sa messe est traditionnellement célébrée à minuit la veille de Noël, mais a été déplacée à 19h30 il y a deux ans, pour permettre à la congrégation de rentrer chez elle avant les couvre-feux imposés par le gouvernement italien.

Le Vatican a depuis maintenu l’heure de début précoce, malgré la levée des restrictions.

Le pape François prononcera un autre discours le jour de Noël, où il parlera des événements mondiaux et donnera une bénédiction.

Souvent connu en latin sous le nom d’Urbi et Orbi (à la ville et au monde), le discours du jour de Noël est souvent considéré comme une occasion de passer en revue les crises telles que la guerre, la persécution et la faim.