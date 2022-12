Le pape reporte son voyage au Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 31 février. 5

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a reporté son voyage retardé au Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 31 février. 5, coupant une étape dans l’est du Congo ravagé par le conflit, mais réalisant un souhait de plusieurs années d’accompagner d’autres dirigeants chrétiens dans la jeune nation du Soudan du Sud.

Le Vatican a publié jeudi l’itinéraire du voyage, qui était initialement prévu pour juillet dernier mais a été reporté car François suivait une thérapie pour ses ligaments du genou tendus. Francis, âgé de 85 ans, utilise toujours un fauteuil roulant, mais a entre-temps effectué d’autres voyages à l’étranger, ce qui suggère qu’il peut suivre des itinéraires même difficiles.

“C’est ce pour quoi nous avons prié, et je suis heureux que cela se produise enfin”, a déclaré Richard Sultan, un entrepreneur à Juba.

Le nouvel itinéraire correspond à peu près à l’original, à une exception près : au départ, le pape avait prévu de célébrer la messe dans la ville de Goma, dans l’est du Congo, en route vers le Soudan du Sud. Maintenant, François va rencontrer dans la capitale congolaise, Kinshasa, une délégation de fidèles et de « victimes » de Goma.

Des dizaines de milliers de Congolais ont été déplacés, dont beaucoup se dirigent vers Goma, au milieu de nouveaux affrontements entre les soldats gouvernementaux et les rebelles du M23 dans l’est du Congo, riche en minerais. Un cessez-le-feu pour mettre fin à la dernière série de combats devait entrer en vigueur la semaine dernière.

Après l’étape congolaise du voyage du 31 janvier au 31 février. Le 2 février, François sera rejoint par l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, le très révérend Iain Greenshields, pour un tout premier voyage de paix œcuménique par les dirigeants des trois églises chrétiennes. églises, à Juba, au Soudan du Sud, du 3 au 5 février.

Là, les trois célébreront ensemble un service de prière œcuménique et rencontreront des déplacés sud-soudanais.

La visite vise à renforcer un accord de 2018 visant à mettre fin à la guerre civile. Le voyage du pape est prévu depuis des années, mais a été reporté à plusieurs reprises en raison de la situation sécuritaire sur le terrain, puis en juillet en raison de la santé de François.

“La venue du pape François augmentera notre résilience en tant que peuple du Soudan du Sud”, a déclaré Sarah Garang, 30 ans, résidente de Juba.

Barnabas Marial Benjamin, ministre des Affaires présidentielles du pays, a déclaré que la visite était une bonne nouvelle cruciale alors que le Soudan du Sud recherche un soutien international tout en essayant de consolider la paix et de faire face aux défis humanitaires et liés au changement climatique.

“C’est une excellente nouvelle pour le gouvernement et le peuple du Soudan du Sud”, a déclaré Benjamin.

L’archevêque Dr Justin Badi, chef de l’Église épiscopale du Soudan du Sud, a demandé des prières pour la visite, tandis que Welby et Greenshields ont tous deux salué la nouvelle que le voyage se poursuivrait.

“Je suis vraiment honoré d’avoir l’opportunité de soutenir nos frères et sœurs du Soudan du Sud dans la recherche de la paix, de la réconciliation et de la justice”, a déclaré Greenshields dans un communiqué, qui notait que l’Église d’Écosse avait été invitée à “représenter la famille presbytérienne”. en raison de son solide partenariat avec l’Église presbytérienne du Soudan du Sud.

Welby, pour sa part, a ajouté que les trois dirigeants partageaient le désir de “se montrer solidaires” avec le peuple du Soudan du Sud.

Dans l’un de ses gestes les plus mémorables, François en 2019 a invité les dirigeants rivaux du Soudan du Sud au Vatican pour une prière et s’est agenouillé et a embrassé leurs pieds en les suppliant de faire la paix.

Machol a contribué depuis Juba, au Soudan du Sud :

Nicole Winfield et Deng Machol, Associated Press