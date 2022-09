Le pape renouvelle les Chevaliers de Malte

Le pontife a dissous la direction de l’ordre, promulguant une nouvelle constitution qui devrait le rendre plus démocratique

Le pape François a lancé une refonte des Chevaliers de Malte, un groupe humanitaire mondial et un ordre religieux catholique majeur, dissolvant sa direction samedi. Le Pontife a également publié une nouvelle constitution de l’ordre et a installé un gouvernement provisoire pour celui-ci.

La refonte intervient après des années de débats houleux sur l’avenir du groupe, officiellement connu sous le nom d’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Établi il y a près de 1 000 ans à Jérusalem, autrefois un ordre militaire religieux, il est devenu un groupe humanitaire, actif dans le monde entier et gérant des institutions telles que des cliniques et des camps de réfugiés.

Annonçant la refonte, le Pape a loué la « généreuse contribution des Membres et des Bénévoles », de l’ordre, qui rassemble près de 100 000 bénévoles et plus de 50 000 personnels soignants dans le monde. En même temps, il a reconnu la nécessité de “commence un profond renouveau spirituel, moral et institutionnel de tout l’Ordre”.

La démocratisation de l’ordre est l’un des principaux changements pour l’institution, la nouvelle constitution éliminant la règle pour le Grand Maître et les meilleurs Chevaliers exigeant une origine noble. La règle avait effectivement interdit à tout non-Européen d’atteindre les premiers rangs de l’ordre.

Lire la suite L’Ukraine fustige le pape pour avoir condamné le meurtre d’un journaliste

« Ce sera plus démocratique. La question de la noblesse est désormais devenue secondaire. le délégué spécial du pape auprès de l’ordre, le cardinal Silvano Tomasi, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse. “Nous espérons que cela rétablira l’unité dans l’ordre et augmentera sa capacité à servir les pauvres et les malades”, il ajouta.

Les changements ont été bien accueillis par l’ordre lui-même, avec le chef nommé du gouvernement intérimaire, le lieutenant du Grand Maître, le Canadien John Dunlap, déclarant la refonte démontrée “le grand amour que le Pontife a pour notre Ordre.”

“Dans son examen attentif des différentes propositions qui lui ont été soumises ces derniers mois, le Pape a déterminé une voie à suivre qui promet d’assurer l’avenir de l’Ordre à la fois en tant qu’Institut religieux et Entité souveraine”, il a déclaré.

Le gouvernement intérimaire restera en charge de l’ordre jusqu’au 25 janvier, date à laquelle un chapitre général extraordinaire doit se réunir pour commencer à élire le nouveau Grand Maître. Le dernier, le 80e Grand Maître de l’ordre, Giacomo Dalla Torre, est décédé en avril, le poste étant resté vacant depuis.