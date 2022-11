Le pape rend hommage aux racines familiales du nord de l’Italie avec une rare sortie

Commentez cette histoire Commentaire

ASTI, Italie – Le pape François a honoré dimanche ses racines du nord de l’Italie en célébrant une messe spéciale dans la ville natale de son père et en encourageant les jeunes générations à ne pas être indifférentes à la pauvreté et à la misère qui les entourent. Des milliers de personnes sont venues saluer François lors de sa rare escapade personnelle d’un week-end dans la province d’Asti, près de Turin, et il lui a rendu la pareille en faisant un long trajet en papamobile dans la ville.

Samedi, il a rendu une visite privée à des parents qui vivent toujours dans la région et a célébré le 90e anniversaire de son deuxième cousin. Dimanche, il a reçu la citoyenneté honoraire d’Asti et a célébré la messe dans la cathédrale de la ville, où il a assumé le rôle d’un curé local s’occupant de son troupeau.

“De ces terres, mon père est parti en tant qu’immigrant en Argentine, et vers ces terres, rendues précieuses par les riches fruits du sol et surtout par le travail indigène de leur peuple, je suis maintenant revenu pour redécouvrir et savourer mes racines. », a-t-il déclaré au début de son homélie.

L’évêque d’Asti, Marco Prastaro, a déclaré à François qu’il était toujours le bienvenu chez lui et a rappelé que lorsqu’il avait été élu pontife en 2013, François avait plaisanté en disant que ses confrères cardinaux étaient allés aux « extrémités de la terre » pour trouver un nouveau pape.

“Aujourd’hui, nous aimerions penser qu’Asti, la terre de vos racines familiales, est le début du monde”, a déclaré Prastaro alors que le pape riait.

François n’est pas rentré chez lui dans son propre lieu de naissance à Buenos Aires depuis qu’il a accédé à la papauté il y a près de 10 ans et il parle rarement de sa famille, de ses frères et sœurs ou de son enfance. L’exception est sa référence fréquente au rôle important que sa grand-mère paternelle, Rosa, a eu dans son éducation et dans la transmission de sa foi catholique.

François a utilisé une partie du dialecte piémontais que Rosa lui a appris pour remercier les habitants d’Asti de l’avoir accueilli et a exhorté les jeunes en particulier à ne pas “rester immobiles à penser à nous-mêmes, à gâcher nos vies et à courir après le confort ou les dernières modes, mais à viser les hauteurs, se mettre en mouvement, laisser derrière nous nos propres peurs pour prendre par la main quelqu’un dans le besoin.

La grand-mère de François, Rosa Vassallo et le grand-père du pape tenaient un café à Turin et ont quitté l’Italie pour rejoindre des membres de la famille qui s’étaient installés en Argentine, dans le cadre de la migration massive d’Italiens vers les Amériques au début du siècle dernier. Eux et leur fils unique, le père du pape, Mario Jose Francisco Bergoglio, sont arrivés à Buenos Aires au début de 1929.

Une fois sur place, Mario Bergoglio rencontre une autre descendante d’immigrants italiens, Regina Maria Sivori, qu’il épouse en 1935. Un an plus tard, naît le premier de leurs cinq enfants : Jorge Mario Bergoglio, le futur pape.

La famille Bergoglio avait initialement prévu de partir d’Italie à la fin de 1927 sur le paquebot Principessa Mafalda, mais leur départ a été retardé car ils ont vendu leur maison et le café de Turin. Finalement, le Mafalda a coulé au large de Bahia, au Brésil, le 25 octobre 1927, tuant au moins 300 de ses plus de 1 000 passagers et membres d’équipage. Les Bergoglio ont mis les voiles l’année suivante, sur le paquebot Giulio Cesare, et ont toujours «remercié la providence divine» de ne pas être partis sur la Mafalda, écrit le futur pape en 1990.

Selon la légende familiale, la grand-mère Rosa est descendue du Giulio Cesare à Buenos Aires vêtue d’un manteau long bordé de renard, même si c’était au plus fort de l’été dans l’hémisphère sud. Dans sa biographie du pontife “Pape François : défaire les nœuds”, l’historien Paul Vallely a expliqué : “Cousu dans sa doublure était l’intégralité du produit de la vente de la maison et du café de la famille dans le Piémont”.