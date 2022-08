Le pape rencontre l’envoyé de la Russie ; décrète un prêtre martyr basé en Ukraine

ROME (AP) – Le pape François a rencontré vendredi un haut responsable de l’Église orthodoxe russe avant une réunion prévue le mois prochain au Kazakhstan avec le dirigeant orthodoxe russe, le patriarche Kirill, qui a justifié la guerre en Ukraine.

L’audience était la première entre François et le nouveau directeur du bureau des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, le métropolite Antoine. Il a remplacé la liaison de longue date du Vatican avec l’Église orthodoxe russe, le métropolite Hilarion, qui a été transféré en Hongrie après que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février.

Le pape et Kirill ont confirmé leur présence au Kazakhstan pour assister à une réunion interconfessionnelle organisée par le gouvernement, le “Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles”, du 14 au 15 septembre. S’ils se rencontraient en marge du congrès, ce serait la deuxième rencontre entre un pape et un patriarche russe, après l’annulation d’une rencontre en juin en raison des retombées diplomatiques sur l’invasion russe.

Kirill a justifié l’invasion de l’Ukraine par des motifs spirituels et idéologiques, la qualifiant de bataille « métaphysique » avec l’Occident. Il a béni les soldats russes au combat et a invoqué l’idée que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple.

L’audience de François avec l’envoyé de Kirill a eu lieu le jour même où le pape a pris une décision symboliquement significative pour certains catholiques ukrainiens : il a déclaré un prêtre gréco-catholique ruthène clandestin qui a exercé son ministère à l’époque soviétique en Ukraine, le révérend Petros Oros, un martyr, rapide- le traquant sur le chemin d’une éventuelle sainteté. Oros a vécu de 1917 à 1953, date à laquelle il a été tué par haine de la foi par les forces soviétiques, a déclaré le Vatican dans un communiqué.

La branche médiatique interne du Saint-Siège, Vatican News, a déclaré qu’Oros avait reçu une balle dans le menton quelques heures après avoir célébré une liturgie divine clandestine à Siltse. À l’époque, les catholiques avaient été persécutés et l’éparchie d’Oros supprimée, et le Vatican a noté qu’Oros avait subi des pressions pour être transféré à l’Église orthodoxe russe, mais “a résisté, restant fidèle au pape”.

Selon les règles du Vatican pour les martyrs, Oros peut désormais être béatifié – le premier pas vers une possible sainteté – sans avoir à faire attribuer un miracle à son intercession. Il faut un miracle pour la canonisation.

Nicole Winfield, l’Associated Press