Le pape rencontre l’envoyé de la Russie ; décrète un prêtre martyr basé en Ukraine

L’audience était la première entre François et le nouveau directeur du bureau des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, le métropolite Antoine. Il a remplacé la liaison de longue date du Vatican avec l’Église orthodoxe russe, le métropolite Hilarion, qui a été transféré en Hongrie après que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février.

Le pape et Kirill ont confirmé leur présence au Kazakhstan pour assister à une réunion interconfessionnelle organisée par le gouvernement, le “Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles”, du 14 au 15 septembre. S’ils se rencontraient en marge du congrès, ce serait la deuxième rencontre entre un pape et un patriarche russe, après l’annulation d’une rencontre en juin en raison des retombées diplomatiques sur l’invasion russe.