Le pape rencontre le nouvel ambassadeur de Russie dans le cadre de la deuxième mission à Moscou prévue pour son envoyé pour la paix en Ukraine

CITÉ DU VATICAN (AP) — Le nouvel ambassadeur de Russie au Vatican a rencontré lundi le pape François pour une visite protocolaire, alors que des signes sont apparus selon lesquels l’envoyé pour la paix du Vatican en Ukraine pourrait bientôt entreprendre une deuxième mission à Moscou.

Le Vatican a déclaré que l’ambassadeur Ivan Soltanovsky présentait ses lettres de créance à François, marquant ainsi le début officiel de son mandat. Son cortège a été aperçu quittant l’ambassade de Russie lundi matin, à destination du Vatican, et revenant environ deux heures plus tard.

Soltanovsky a remplacé l’ambassadeur Alexandre Avdeev, que François a rencontré le 25 février 2022 lors d’une rencontre remarquable. visite papale en personne à l’ambassade le lendemain de l’invasion de l’Ukraine par les forces de Moscou.

La nomination pour la présentation des lettres de créance intervient après que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré ces derniers jours que Moscou était prêt à rencontrer à nouveau l’envoyé pour la paix de François en Ukraine, Le cardinal Matteo Zuppi, un vétéran des initiatives de paix de l’Église catholique.

« Le Vatican poursuit ses efforts. L’envoyé papal reviendra bientôt (en Russie) », a déclaré Lavrov le 15 septembre lors d’une table ronde sur l’Ukraine.

Depuis que Zuppi a été nommé en mai, il s’est rendu à Kiev, Moscou, Washington et Pékin. Initialement, son mandat semblait limité à des mesures visant à tenter de réunir les enfants ukrainiens emmenés en Russie après l’invasion de Moscou. Mais lors de sa rencontre la semaine dernière à Pékin avec Li Hui, le représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes, le reprise des exportations de céréales au point mort provenant des ports ukrainiens de la mer Noire a également été discutée.

A son retour en Italie, Zuppi a déclaré que la réunion de Pékin représentait un échange d’idées important et il a également exprimé son optimisme quant à l’ouverture « positive » de Lavrov. à une deuxième visite. Lors de son premier voyage à Moscou en juin, Zuppi a rencontré la ministre russe des Droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, et un conseiller du président russe Vladimir Poutine.

La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt fin mars contre Lvova-Belova et Poutine, les accusant d’enlèvements d’enfants en Ukraine. Les autorités russes ont nié toute adoption forcée, affirmant que certains enfants ukrainiens étaient placés dans une famille d’accueil.

Zuppi a déclaré ce week-end à la chaîne TG2000 de la conférence épiscopale italienne que l’ouverture de Lavrov à une deuxième réunion était « importante parce que la paix se fait par le dialogue et par la recherche des espaces possibles et nécessaires ». C’est certainement une déclaration positive et va dans le sens souhaité par le pape François.»

François a suivi la tradition de neutralité du Saint-Siège dans les conflits en essayant de maintenir ouvertes les voies du dialogue avec l’Ukraine et la Russie. Sa position et son admiration pour le passé et la culture impériales de la Russie ont a parfois irrité l’Ukraineen particulier son troupeau gréco-catholique.

Winfield a rapporté de Rome.