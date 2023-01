Le pape rencontre l’assistant de Benoît au milieu des funérailles et des retombées du livre

Dans le texte, Gaenswein révèle des détails jusque-là inconnus sur certains des plus gros contretemps des 10 dernières années au cours desquelles Benoît a vécu en tant que pape à la retraite aux côtés de François après sa décision de prendre sa retraite en 2013, le premier pape en six siècles à le faire.

Gaenswein a également écrit sa consternation que, des années plus tôt, François lui ait refusé le droit de vivre dans l’appartement du palais précédemment occupé par le préfet de la maison papale. Après une rénovation plus longue que d’habitude, François a donné l’appartement à la place au ministre des Affaires étrangères du Vatican, forçant Gaenswein à continuer à vivre dans le monastère que Benoît appelait sa maison.

Il l’a suivi au palais apostolique lorsque Ratzinger a été élu pape, puis à la retraite lorsque Benoît a démissionné. À ce titre, il est resté le gardien, le confident, le protecteur et le porte-parole de Benoît XVI, et dans le nouveau livre semble désireux de régler de vieux comptes et de remettre les pendules à l’heure pour défendre Benoît et lui-même une fois de plus.