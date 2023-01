Le pape rencontre l’assistant de Benoît au milieu des funérailles et des retombées du livre

ROME (AP) – Le pape François a rencontré lundi l’archevêque Georg Gaenswein, le secrétaire de longue date du pape Benoît XVI qui a été une figure clé de ses récentes funérailles mais qui a fait sourciller avec un mémoire extraordinaire dans lequel il règle de vieux comptes avec le pontife régnant et révèle l’intrigue du palais.

Le Vatican n’a fourni aucun détail sur le contenu de l’audience privée, si ce n’est pour dire que cela s’est produit.

Les spéculations sur l’avenir de Gaenswein ont tourbillonné maintenant que son travail principal auprès de Benoît a pris fin après la mort de Benoît le 31 décembre. Mais des questions ont également été soulevées sur ce que François fera avec Gaenswein après la publication cette semaine de son livre révélateur, “Rien que la vérité : Ma vie à côté du pape Benoît XVI”.

Dans le texte, Gaenswein révèle des détails jusque-là inconnus sur certains des plus gros hoquets et mauvais sang qui se sont accumulés au cours des 10 dernières années au cours desquelles Benoît a vécu en tant que pape à la retraite aux côtés de François après sa décision de 2013 de prendre sa retraite, le premier pape en six siècles à faire donc.

Dans l’une des sections les plus explosives, Gaenswein dit qu’il était “choqué et sans voix” lorsque François l’a essentiellement renvoyé de son travail de jour en tant que chef de la maison papale en 2020 après un scandale autour d’un livre co-écrit par Benoît. François a dit à Gaenswein de cesser de revenir au bureau et de se consacrer à prendre soin de Benoît, mettant essentiellement fin à son travail de «pont» entre les pontificats.

En imprimant des lettres auparavant secrètes entre les deux papes et en relayant des conversations privées avec les deux, Gaenswein a révélé que François avait même refusé les supplications de Benoît de le reprendre. Clairement aigri, Gaenswein a décrit François comme peu sincère, illogique et sarcastique en décidant de son sort, et a déclaré que Benoît XVI s’est même moqué de François lorsqu’il a été informé de la décision.

“Il semble que le pape François ne me fasse plus confiance et fasse de vous mon chaperon”, a déclaré Gaenswein citant Benoît.

Gaenswein a également écrit sa consternation que, des années plus tôt, François lui ait refusé le droit de vivre dans l’appartement du palais précédemment occupé par le préfet de la maison papale. Après une rénovation plus longue que d’habitude, François a donné l’appartement à la place au ministre des Affaires étrangères du Vatican, forçant Gaenswein à continuer à vivre dans le monastère que Benoît appelait sa maison.

L’avenir de Gaenswein reste incertain, et ses mémoires vont certainement compliquer les relations avec le pontificat actuel. En tant qu’archevêque, il pourrait techniquement être nommé dans un archidiocèse de son Allemagne natale. Interrogé sur cette possibilité, le chef de la conférence des évêques allemands a déclaré la semaine dernière après les funérailles que ce n’était pas à lui mais à François. En outre, certains commentateurs du Vatican ont suggéré que Gaenswein pourrait être nommé ambassadeur du Vatican, pour diriger un sanctuaire important ou pour reprendre sa carrière universitaire.

Gaenswein, un avocat canoniste allemand de 66 ans, s’est tenu aux côtés de Benoît pendant près de trois décennies, d’abord en tant que fonctionnaire travaillant pour le cardinal Joseph Ratzinger de la Congrégation pour la doctrine de la foi, puis à partir de 2003 en tant que secrétaire personnel de Ratzinger. .

Il l’a suivi au palais apostolique lorsque Ratzinger a été élu pape, puis à la retraite lorsque Benoît a démissionné. À ce titre, il est resté le gardien, le confident, le protecteur et le porte-parole de Benoît XVI, et dans le nouveau livre semble désireux de régler de vieux comptes et de remettre les pendules à l’heure pour défendre Benoît et lui-même une fois de plus.

Nicole Winfield, l’Associated Press