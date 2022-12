Le pape remettra des fragments de marbre du Parthénon du Vatican à l’Église orthodoxe grecque

Commentez cette histoire Commentaire

Le pape François a ordonné aux musées du Vatican de restituer trois fragments du Parthénon à la Grèce, au milieu d’un calcul mondial dans lequel les institutions occidentales ont commencé à restituer des restes et des artefacts à leur pays d’origine – ou ont refusé de le faire. Les fragments sculpturaux en marbre, qui comprennent les vestiges du 5ème siècle avant JC d’une frise de 520 pieds qui couvraient autrefois les murs extérieurs du célèbre temple et montraient une procession pour la déesse Athéna, sont conservés dans les collections des musées du Vatican depuis le 19ème siècle.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère grec de la Culture et des Sports a exprimé sa gratitude pour la décision “généreuse” du pape et espère qu’il fera pression sur le British Museum, qui possède des dizaines de fragments du Parthénon, pour qu’il restitue les controversés “Elgin Marbles”. Évitant les questions brûlantes de la restitution et du rapatriement, le pape François a présenté le retour comme un “don” à l’archevêque grec Ieronymos II et “un signe concret de son désir sincère de suivre le chemin œcuménique de la vérité”, a rapporté l’Associated Press.

La conversation a tourbillonné autour des fragments du Parthénon ces dernières semaines, à la suite d’un article de journal grec selon lequel le British Museum était en pourparlers secrets avec le gouvernement grec au sujet de la restitution des marbres d’Elgin.

Une solution pour les marbres d’Elgin : des répliques sculptées par des robots ?

Lors du siège vénitien de l’Acropole en 1687, de nombreuses frises et éléments décoratifs du Parthénon ont été détruits. Au début du XIXe siècle, le diplomate britannique Thomas Bruce, mieux connu sous le nom de Lord Elgin, a renvoyé plus de la moitié de ce qui restait en Grande-Bretagne – une décision que les critiques, dont le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, considèrent comme un vol. (Elgin a tristement écrit que de tels artefacts auraient fière allure dans sa maison.)

Aujourd’hui, la plupart des marbres survivants se trouvent au British Museum ou au Musée de l’Acropole, tandis qu’une poignée reste ailleurs.

Le British Museum a nié les affirmations selon lesquelles il restituerait les artefacts, déclarant dans un communiqué que bien qu’il soit ouvert au “partenariat” avec la Grèce, “nous n’allons pas démanteler notre grande collection car elle raconte une histoire unique de notre humanité commune”. Le musée a réprimandé les efforts pour restituer les marbres pendant des décennies, citant des politiques contre l’aliénation.

Qu’est-ce qui rend une collection « grande » et qui peut entendre cette « histoire unique » font actuellement l’objet de débats acharnés dans les musées. Pour certaines institutions – comme le Smithsonian, qui a récemment mis à jour sa politique de collecte – l’impératif moral de restituer certains objets l’emporte sur d’autres préoccupations. La décision du pape de restituer des artefacts grecs est l’un des nombreux actes similaires à travers le monde.

Récemment, plusieurs musées, dont le Metropolitan Museum of Art et le Smithsonian, ont restitué au Nigeria des artefacts connus sous le nom de bronzes du Bénin, qui avaient été volés par les Britanniques lors d’une invasion meurtrière en 1897. L’année dernière, la tablette des rêves de Gilgamesh, qui était autrefois exposée au musée de la Bible et qui aurait été pillée dans un musée irakien, a été renvoyée.

Ce n’est pas la première fois que les Musées du Vatican restituent des objets de leurs collections. En octobre, les musées ont rendu trois momies antiques au Pérou et, en 2008, ils ont restitué un marbre du Parthénon à la Grèce grâce à un prêt d’un an. Ce ne sera peut-être pas non plus le dernier. Lors de la visite du pape au Canada cet été, des groupes autochtones du pays ont plaidé pour le retour de plusieurs objets conservé au Musée Ethnologique Anima Mundi du Vatican.

Pour l’instant, cependant, la décision du pape semble se concentrer sur la réparation des relations avec l’Église orthodoxe grecque. Le pape François a rencontré pour la dernière fois l’archevêque Ieronymos II lors d’une visite en Grèce en décembre 2021, au cours de laquelle il s’est excusé pour le rôle de l’Église catholique qui a fomenté la division avec l’Église orthodoxe grecque. Les tensions étaient fortes lors de ce voyage; un prêtre grec orthodoxe a été filmé en train de crier “Pape, vous êtes un hérétique” au dirigeant catholique, reflétant une méfiance historique entre les églises.