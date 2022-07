Le pape reconnaît la nécessité d’une “action concrète” pour réparer les relations avec les peuples autochtones

Les sons des tambours des Premières nations et des violoneux métis résonnaient sur les rives du lac Ste. Anne en Alberta, alors que le pape François est arrivé mardi au lieu historique national pour un pèlerinage annuel important pour de nombreux peuples autochtones.

La nation Alexis Nakota Sioux appelle le lac Wakamné, ou Lac de Dieu. Le lac est depuis longtemps sacré pour plusieurs Premières nations de la région, ainsi que pour les établissements métis à proximité.

Il est devenu un lieu de pèlerinage catholique il y a plus de 100 ans et un lieu historique national en 2004.

“J’ai été frappé par le son des tambours qui m’accompagnait partout où j’allais”, a déclaré le pape en espagnol, avec une traduction en anglais affichée sur des écrans à travers le lac Ste. Sanctuaire d’Anne.

“Ce battement de tambours semble faire écho au battement de tant de cœurs : des cœurs qui, au fil des siècles, ont battu près de ces mêmes eaux ; les cœurs des nombreux pèlerins qui ont marché ensemble pour atteindre ce ‘Lac de Dieu'”.

C’est la deuxième fois que Joséphine et John Echodh voyagent pour voir un pape. Ils sont denesulines, de Black Lake, en Saskatchewan, et se trouvaient à Fort Simpson lorsque le pape Jean-Paul II a visité le Canada en 1987.

Brenda Harwood, membre de la nation métisse de la région 3 de l’Alberta, est venue à Lac Ste. Anne pour la première fois. (Francine Compton/Radio-Canada)

“Je me sens bien”, a déclaré Joséphine, ajoutant qu’elle fête ses 38 ans de sobriété grâce à sa foi.

Ils se sont embarqués sur le Lac Ste. Anne a effectué plusieurs pèlerinages au cours des 58 années où ils ont été ensemble.

“J’ai marché en 1996 de La Loche à ici … 41 jours”, a-t-elle déclaré.

Brenda Harwood et sa sœur sont venues au Lac Sainte-Anne pour la première fois. Le couple est venu de Calgary en voiture en pensant à leur mère et à leur arrière-grand-mère.

“Ce qui m’amène ici aujourd’hui, c’est la réconciliation et le fait d’aller de l’avant”, a déclaré Harwood, membre de la Nation métisse de la région 3 de l’Alberta.

“Ma mère est allée à l’école religieuse en Saskatchewan et nous avons estimé qu’il était important que nous venions aujourd’hui.”

REGARDER | Les excuses ne suffisent pas, déclare un membre de la Première Nation : Les excuses de Pope “ne suffisent pas”, déclare un membre de la Première Nation Enoch Cree Ashley Callingbull, membre de la Première Nation crie d’Enoch, dit qu’elle veut voir plus d’actions et de réparations pendant la tournée canadienne du pape François.

“Sa grand-mère marchait jusqu’au lac Sainte-Anne lorsque [my mother] avait un cancer, et nous avons donc pensé qu’il était important de revenir ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa mère s’était rétablie.

Harwood dit qu’ils partent en ressentant de profondes émotions – espérant qu’il y aura une guérison après la visite du pape et que peut-être, un jour, elle fera le pèlerinage.

« Pèlerinage pénitentiel » de six jours

La visite faisait partie du “pèlerinage pénitentiel” de six jours du pape au Canada pour exprimer “la douleur… la guérison et la réconciliation” entre l’Église catholique et les peuples autochtones.

Le pape François a rencontré brièvement le curé de la paroisse locale, le père Les Kwiatkowski, ainsi que le grand chef du Traité no 6 George Arcand, le chef de la nation sioux Alexis Nakota Tony Alexis et la présidente de la Nation métisse de l’Alberta Audrey Poitras.

Le pape s’est brièvement arrêté devant une statue de sainte Anne et une cabane métisse traditionnelle avant de descendre vers le lac.

Au cours de son allocution, le pape François a établi des parallèles entre sainte Anne, qui est largement vénérée comme la grand-mère de Jésus, et le rôle vital des femmes et des aînés autochtones dans leurs communautés.

“Ils occupent une place prépondérante en tant que sources bénies non seulement de la vie physique mais aussi de la vie spirituelle”, a-t-il déclaré.

« En pensant à votre kokumje me souviens aussi de ma propre grand-mère.

“Dans ce lieu béni, où règnent l’harmonie et la paix, nous vous présentons la discorde de nos expériences, les terribles effets de la colonisation, la douleur indélébile de tant de familles, de grands-parents et d’enfants. Aidez-nous à guérir de nos blessures.”

Le sanctuaire du Lac Ste. Anne, mardi. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Le pontife a reconnu que pour y parvenir, « des efforts, des soins et des actions concrètes » sont nécessaires de la part de l’Église.

Bien qu’il n’ait pas précisé ce que pourraient être ces actions concrètes, le pape a déclaré qu’elles dépendraient de l’intercession des femmes et des aînés autochtones.

« Une partie de l’héritage douloureux auquel nous sommes actuellement confrontés découle du fait que les grands-mères autochtones ont été empêchées de transmettre la foi dans leur propre langue et culture », a-t-il déclaré.

“Cette perte était certainement tragique, mais votre présence ici est un témoignage de résilience… Nous tous, en tant qu’église, avons maintenant besoin de guérison : de la tentation de nous refermer sur nous-mêmes, de défendre l’institution plutôt que de rechercher la vérité. “

Le pontife se rendra à Québec mercredi et à Iqaluit vendredi avant de retourner au Vatican.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants des pensionnats indiens et aux autres personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Un soutien est également disponible pour toute personne touchée par son expérience dans les externats indiens ou fédéraux. Les personnes peuvent accéder immédiatement à des services de conseil en santé mentale et d’intervention en cas de crise à la ligne d’assistance Hope for Wellness en appelant le 1-855-242-3310 ou en ligne à www.hopeforwellness.ca.