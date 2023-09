Le pape reçoit un nouvel envoyé russe et s’engage à poursuivre sa mission de paix

Le pape François souhaite toujours tenter de négocier la paix entre la Russie et l’Ukraine.

Le pape s’est rendu à l’ambassade de Russie à Rome le lendemain de l’invasion pour exprimer son inquiétude.

L’Ukraine a clairement fait savoir qu’elle n’était pas intéressée par la médiation du Vatican tant que ses conditions ne seraient pas remplies.

Le pape François a accueilli lundi le nouvel ambassadeur de Russie au Vatican, et l’envoyé a déclaré que le pontife lui avait dit qu’il était déterminé à aller de l’avant dans ses initiatives de paix et humanitaires pour l’Ukraine.

L’envoyé, Ivan Soltanovsky, a déclaré que François lui avait également dit qu’il souhaitait une autre rencontre avec le patriarche Cyrille, chef de l’Église orthodoxe russe, qui a fermement soutenu l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine.

Soltanovsky, un diplomate de carrière de 68 ans, a présenté ses lettres de créance à François au Vatican, succédant à Alexandre Avdeev, qui était ambassadeur lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

François s’est rendu à l’ambassade de Russie à Rome lors d’une visite surprise au lendemain de l’invasion du 24 février 2022 pour exprimer son inquiétude à Avdeev.

« Le pape François a exprimé son intérêt pour la poursuite de la mission de paix », a ensuite déclaré Soltanovsky à l’agence de presse RIA Novosti, faisant référence aux efforts de l’envoyé spécial du pape, le cardinal italien Matteo Zuppi.

Zuppi s’est rendu à Kiev, Moscou, Washington et Pékin et devrait retourner en Russie dans un avenir proche.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’était déclaré prêt à rencontrer Zuppi, une rencontre qui n’a pas eu lieu lors du premier voyage du cardinal à Moscou en juin, lorsqu’il a été reçu par des responsables russes de rang inférieur.

Après que l’Ukraine ait clairement indiqué qu’elle n’était pas ouverte à une médiation du Vatican à moins que la Russie ne réponde à toutes les exigences de Kiev, y compris un retrait total de la Russie, la mission de Zuppi s’est concentrée sur l’obtention d’un soutien pour les efforts humanitaires.

Cela inclut le rapatriement des enfants ukrainiens. Kiev estime que près de 19 500 enfants ont été emmenés en Russie ou en Crimée occupée par la Russie depuis le début de la guerre, dans ce qu’elle condamne comme des expulsions illégales.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt en mars contre Poutine, l’accusant de crime de guerre consistant à expulser illégalement des centaines d’enfants d’Ukraine. La Russie, qui n’est pas membre de la CPI, nie avoir commis des crimes de guerre.

Soltanovsky a également déclaré à RIA Novosti que le pape lui avait dit qu’il souhaitait revoir le patriarche Cyrille.

Kirill a apporté un soutien enthousiaste à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que le patriarche considère comme un rempart contre ce qu’il considère comme un Occident décadent.

La rencontre entre François et Cyrille à Cuba en 2016 a été la première entre un pape et un patriarche orthodoxe russe depuis le grand schisme de 1054 qui a divisé le christianisme en branches orientale et occidentale.

Deux tentatives d’organiser une deuxième réunion l’année dernière, l’une à Jérusalem et l’autre au Kazakhstan, ont échoué en raison de difficultés diplomatiques liées au conflit en Ukraine.