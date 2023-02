Le pape rallie la jeunesse congolaise et obtient une réponse tonitruante

Commentez cette histoire Commenter

KINSHASA, Congo — Pape François a exhorté jeudi les jeunes Congolais à travailler pour un avenir pacifique et honnête, obtenant une réponse bruyante d’une génération qui a été particulièrement touchée par la pauvreté chronique, la corruption et les conflits du pays. Des acclamations et des chants assourdissants ont accueilli François sur son dernière journée complète au Congo alors qu’il rejoignait des dizaines de milliers de jeunes au Stade des Martyrs de la capitale, Kinshasa. Le Vatican a déclaré que plus de 65 000 personnes étaient présentes.

La foule qui pulsait dans les gradins a interrompu à plusieurs reprises le pape, applaudissant particulièrement fort lorsque François a dénoncé le « cancer de la corruption ». Le public a lancé un chant en langue lingala adressé au président du pays, tonnant que son mandat était terminé.

Politique mise à part, le pape a clairement semblé apprécier l’enthousiasme, encourageant les jeunes et les exhortant à un moment donné à se tenir la main en signe de communauté.

“Vous voyez ce que c’est que d’être en communauté et d’être dans une seule église?” Il a demandé. “Votre propre bien-être dépend de l’autre.”

Plus des deux tiers de la population congolaise d’environ 100 millions d’habitants ont moins de 25 ans. Les Nations Unies et les organisations humanitaires ont déclaré que les jeunes du pays étaient particulièrement vulnérables aux abus. alors que la violence éclate dans l’est t.

Cette semaine encore, l’UNICEF a exigé la libération d’une douzaine d’enfants qui auraient été enlevés lors d’une attaque dans la province agitée du Nord-Kivu, et Save the Children a sonné l’alarme sur le sort des enfants au milieu des flux massifs de personnes déplacées fuyant la violence.

Plus près de chez lui, François a exhorté les jeunes de Kinshasa à ne pas être tentés par la drogue, la corruption ou les stratagèmes financiers de fortune ou à être aspirés par la violence qui déchire l’est du Congo.

« Ne vous laissez pas vaincre par le mal », a-t-il dit. “Ne vous laissez pas manipuler par des individus ou des groupes qui essaient de vous utiliser pour maintenir votre pays sous l’emprise de la violence et de l’instabilité, afin qu’ils puissent continuer à le contrôler sans répondre à personne.”

La violence ravage l’est du Congo depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés et milices d’autodéfense se battent pour la terre et le pouvoir. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, selon les Nations Unies.

Certains dans le stade jeudi ont déclaré que le manque d’emplois au Congo alimentait le conflit car il y avait peu d’autres options pour les jeunes hommes pour gagner de l’argent.

“Nous avons l’impression que nos dirigeants ne font absolument rien pour améliorer les conditions de vie de la population et que ces dirigeants minimisent la capacité de la jeunesse à améliorer les choses”, a déclaré Kavira Shukuru, un jeune de 26 ans qui était au stade.

« Et cette situation fait partie des causes de l’instabilité et de l’insécurité que connaît notre pays. Un jeune chômeur est facilement influençable et peut facilement rejoindre un groupe armé pour gagner sa vie ou être influencé par un politicien mal intentionné », a-t-elle déclaré.

Transparency International classe le Congo 166 sur 180 sur son indice de perception de la corruption, trouvant une corrélation directe entre la corruption politique et le niveau élevé d’insécurité dans le pays.