Le combat sera probablement long car “il y a beaucoup de mains qui remuent le pot de guerre”, dit le pontife

Le conflit en Ukraine se prolongera probablement parce que c’est un “guerre mondiale” avec trop d’intérêts en jeu, a averti le pape François. La Russie a dit que le “guerre par procuration” a en fait été menée contre elle dans le pays voisin par les États-Unis et l’OTAN.

“Je ne vois pas de fin [to the fighting in Ukraine] dans un avenir proche car il s’agit d’une guerre mondiale. N’oublions pas cela », a déclaré dimanche le pontife dans une interview au journal espagnol ABC.

“Il y a beaucoup de mains qui remuent le pot de guerre”, il a dit du conflit, dans lequel la Russie combat l’Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés se sont engagés à soutenir le président ukrainien Vladimir Zelensky pour “aussi longtemps qu’il faudra” que la Russie perde, tout en insistant sur le fait qu’elle n’est pas partie au conflit.

“Je pense que la guerre est en cours lorsqu’un empire commence à s’affaiblir. Et quand il y a des armes à utiliser, à tester et à vendre. Les enjeux sont élevés,” a expliqué le chef de l’Église catholique, sans identifier le “l’affaiblissement de l’empire” auquel il faisait référence.

Moscou a précédemment décrit le conflit en Ukraine comme un “guerre par procuration” menée contre elle par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN “au dernier Ukrainien”. Il a également dénoncé les livraisons d’armes occidentales à Kiev, affirmant qu’elles ne font que prolonger les combats et augmenter le risque d’une confrontation directe entre les forces russes et celles de l’OTAN.

Le pape a également dit que “Ce qui se passe en Ukraine est terrifiant” et a regretté que ses appels à la paix soient ignorés, bien qu’il ait parlé de la question à de nombreuses reprises.