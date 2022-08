Le pape promeut une infirmière du Vatican reconnue pour lui avoir sauvé la vie

Francis a un médecin personnel, le Dr Roberto Bernabei, qui a été nommé l’année dernière. Bernabei est interniste et spécialiste en gériatrie à l’Université catholique du Sacré-Cœur de Rome.

Le pontife a eu une série de problèmes de santé au cours de l’année écoulée, notamment des ligaments tendus au genou droit qui ont fortement réduit sa mobilité. Après des mois de traitements magnétiques et laser, Francis peut marcher sur de courtes distances avec une canne ou une marchette, bien qu’il utilise également un fauteuil roulant.

Strappetti était sur place pour aider avec le fauteuil roulant lors de l’audience générale de Francis mercredi. Il coordonne les infirmières du petit système de santé du Vatican, qui fournit des soins de base aux employés du Vatican et à leurs familles.

La nomination de Strappetti a été annoncée quelques jours après que lui et un médecin aient accompagné François lors de son « pèlerinage pénitentiel » d’une semaine au Canada pour expier le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats pour enfants autochtones du pays. Francis voyage toujours avec un médecin et une infirmière qui sont de garde en cas de problèmes de santé. Strappetti, par exemple, était présent lorsque Francis a présenté ses principales excuses et a reçu une coiffe à plumes des dirigeants autochtones.