Le pape promeut une infirmière du Vatican reconnue pour lui avoir sauvé la vie

ROME (AP) – Le pape François a promu une infirmière du Vatican à qui il attribue le mérite de lui avoir sauvé la vie pour être son “assistant personnel de soins de santé”.

Le Vatican a annoncé la nomination de Massimiliano Strappetti dans un communiqué d’une ligne publié jeudi. Strappetti, la coordonnatrice des soins infirmiers du département de la santé du Vatican, a accompagné Francis lors d’un voyage difficile au Canada le mois dernier.

Francis, 85 ans, a crédité l’année dernière Strappetti d’avoir déterminé avec précision un problème intestinal qui a conduit le pape à rester à l’hôpital pendant 10 jours en juillet 2021 pour retirer 33 centimètres (13 pouces) de son côlon qui s’était rétréci.

“Une infirmière, un homme avec beaucoup d’expérience, m’a sauvé la vie”, a déclaré Francis à la radio COPE à propos de la conférence épiscopale espagnole dans les mois qui ont suivi son opération.

Francis a noté que l’intervention de Strappetti était la deuxième fois qu’une infirmière lui sauvait la vie. Une infirmière de son Argentine natale a décidé en 1957 de doubler la quantité de médicaments prescrits au futur pape, alors connu sous le nom de Jorge Mario Bergoglio, après qu’une partie de son poumon a été retirée en raison d’une infection respiratoire, a-t-il rappelé.

Francis a un médecin personnel, le Dr Roberto Bernabei, qui a été nommé l’année dernière. Bernabei est interniste et spécialiste en gériatrie à l’Université catholique du Sacré-Cœur de Rome.

Le pontife a eu une série de problèmes de santé au cours de l’année écoulée, notamment des ligaments tendus au genou droit qui ont fortement réduit sa mobilité. Après des mois de traitements magnétiques et laser, Francis peut marcher sur de courtes distances avec une canne ou une marchette, bien qu’il utilise également un fauteuil roulant.

Strappetti était sur place pour aider avec le fauteuil roulant lors de l’audience générale de Francis mercredi. Il coordonne les infirmières du petit système de santé du Vatican, qui fournit des soins de base aux employés du Vatican et à leurs familles.

La nomination de Strappetti a été annoncée quelques jours après que lui et un médecin aient accompagné François lors de son « pèlerinage pénitentiel » d’une semaine au Canada pour expier le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats pour enfants autochtones du pays. Francis voyage toujours avec un médecin et une infirmière qui sont de garde en cas de problèmes de santé. Strappetti, par exemple, était présent lorsque Francis a présenté ses principales excuses et a reçu une coiffe à plumes des dirigeants autochtones.

Sur le vol de retour du voyage, Francis a dit qu’il devrait ralentir ses futurs voyages et peut-être démissionner un jour.

« Ce voyage a été un peu un test. C’est vrai qu’on ne peut pas faire de voyages dans cet état, peut-être qu’il faut changer un peu le style, réduire, payer les dettes des voyages que je dois encore faire et réorganiser », a-t-il dit. Mais il a ajouté que “la porte est ouverte” pour démissionner également s’il ne peut pas continuer.

The Associated Press