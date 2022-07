Le pape programme des voyages consécutifs en Italie après l’accalmie pandémique

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François prévoit de reprendre ses pèlerinages en Italie après une accalmie provoquée par une pandémie, le Vatican déclarant vendredi qu’il ferait des excursions d’une journée consécutives en septembre dans la ville perchée d’Assise et la ville méridionale de Matera .

François doit participer à une conférence d’Assise le 24 septembre réunissant des jeunes qui se sont rencontrés virtuellement au cours des deux dernières années sur la construction d’une économie socialement plus juste et plus égalitaire, une initiative baptisée “L’économie de François”.

Le Vatican a déclaré que le pape ramènerait un hélicoptère au Vatican cette nuit-là et s’envolerait pour Matera le lendemain matin pour rencontrer des réfugiés et clôturer une conférence eucharistique de l’Église catholique italienne. La ville du sud de la Basilicate est une destination touristique populaire, célèbre pour ses habitations troglodytes.

En tant qu’évêque de Rome, François est techniquement le chef de l’église italienne. L’un de ses protégés, le cardinal Matteo Zuppi de Bologne, est récemment devenu chef de la conférence épiscopale italienne.

Francis, 85 ans, a été cloué au sol pendant la pandémie de COVID-19 et a dû abandonner une visite printanière à Florence et un voyage prévu cette semaine au Congo et au Soudan du Sud en raison de douleurs au genou qui rendent la marche et la station debout difficiles. Il se déplace maintenant avec une canne ou un fauteuil roulant.

Le Vatican a déclaré qu’il allait de l’avant avec son intention de visiter le Canada plus tard ce mois-ci et qu’une excursion d’une journée dans la ville italienne centrale de l’Aquila est prévue pour la fin août.

The Associated Press