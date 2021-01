Le pape François a de nouveau pesé sur la politique de Covid-19, grondant cette fois les gens qui ont voyagé à l’étranger pendant la saison des vacances pour éviter les verrouillages et se disant qu’il était «peiné» et «attristé» par leur désir égoïste de «s’amuser».

«Ce sont de bonnes personnes, mais ils n’ont pas pensé à ceux qui restaient chez eux, aux problèmes économiques de nombreuses personnes durement touchées par le verrouillage, aux malades,»a déclaré dimanche le Pape dans son discours hebdomadaire au Vatican. Il a ajouté que les voyageurs pensaient « seulement de partir en vacances et de m’amuser. Cela m’a beaucoup souffert. »

Le pape François s’est fréquemment exprimé sur les politiques de Covid-19, ainsi que sur les comportements pendant la pandémie. Son nouveau livre, publié le 1er décembre, a fait l’éloge des pays qui ont imposé des verrous économiques stricts pour dissuader la propagation du virus et a fustigé les gouvernements qui « a ignoré les preuves douloureuses de décès croissants, avec des conséquences inévitables et graves. »

Aussi sur rt.com Le Vatican affirme que l’utilisation de vaccins Covid-19 fabriqués à partir de tissus fœtaux avortés dans les années 1960 est éthique

Il a également critiqué ceux qui protestaient contre les restrictions de Covid-19 ou refusaient de porter des masques, affirmant qu’ils étaient « leur propre petit monde d’intérêts. » Il a fait campagne dans son message de Noël en décembre pour que les gouvernements mettent les vaccins Covid-19 à la disposition de tous – en coopérant au niveau mondial plutôt qu’en se faisant concurrence pour les fournitures.

Le Pape est revenu dimanche sur le thème de l’altruisme, en disant: «Nous ne savons pas ce que 2021 aura pour nous, mais ensemble, nous pouvons travailler un peu plus pour prendre soin les uns des autres et de la création, notre maison commune.

Il y a parfois une tentation de prendre simplement soin de nos propres intérêts. «

L’appel n’a pas touché beaucoup de monde sur les médias sociaux, les critiques suggérant que le pape devrait se concentrer sur les problèmes qui ont tourmenté l’Église catholique elle-même, comme les abus sexuels généralisés par le clergé.

Je condamne les prêtres qui ont agressé sexuellement des enfants et ensuite simplement être transférés dans une autre église comme si de rien n’était. – Application Defund SNKRS⚜️ (@thejoeyway) 3 janvier 2021

Pour d’autres, enfermer tout le monde n’est pas nécessairement bénéfique ou miséricordieux pour l’humanité. « Si les habitants des zones touristiques du Mexique ne travaillent pas, ils meurent », a dit un observateur. Un autre a tweeté, «Je possède une entreprise ici dont la fermeture a été ordonnée. Si elle ne s’ouvre pas, elle mourra avec plus de 10 ans de travail, de sang, de sueur et de larmes. Qui dois-je remercier et que dois-je manger?

Si les habitants des zones touristiques du Mexique ne travaillent pas, ils meurent. Grâce à ces gens, ils mangent encore. – yucanuck (@ yucanuck30) 3 janvier 2021

Je possède une entreprise ici dont la fermeture a été ordonnée. S’il ne s’ouvre pas, il mourra avec plus de 10 ans de travail, de sang, de sueur et de larmes. Qui dois-je remercier et que dois-je manger? – mikey da roza (@MikeyDaRoza) 3 janvier 2021

Cependant, certains commentateurs ont appuyé la déclaration du Pape. « Ces gens sont tout simplement égoïstes », a tweeté un observateur. « Pourquoi leur vie normale ne peut-elle pas être suspendue pendant un an seulement pour le bien de tout le monde? »

Ces personnes sont tout simplement égoïstes … pourquoi leur vie normale ne peut-elle pas être suspendue pendant un an seulement pour le bien de tout le monde? ??? 🙄 – MSK (@ mk011020) 3 janvier 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!