Francis avait déjà ordonné les transferts en août et suivi un comité en novembre pour mettre en œuvre les changements. La nouvelle loi rend les changements permanents et fixe une date fixe pour leur mise en œuvre.

François a déclaré qu’il avait apporté les changements pour améliorer la gouvernance, le contrôle et la vigilance sur les actifs du Saint-Siège et assurer une gestion plus « transparente et efficace ».