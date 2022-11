Le pape prie pour que la Coupe du monde soit une occasion de paix

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a salué la Coupe du monde mercredi et a prié pour que le tournoi du Qatar soit une occasion d’harmonie et de paix dans le monde.

Francis est un fan de football depuis toujours et a longtemps promu le sport comme un moyen de promouvoir la solidarité et la fraternité.

S’exprimant à la fin de son audience générale hebdomadaire du mercredi, Francis a adressé ses salutations aux joueurs de la Coupe du monde, aux fans et aux spectateurs qui regardaient de loin.

« Que cet événement important soit une occasion de rencontre et de concorde entre les nations, favorisant la fraternité et la paix entre les peuples. Prions pour la paix dans le monde et la fin de tous les conflits », a-t-il déclaré.

L’Argentin de 85 ans est un fan titulaire de la carte du club de Buenos Aires San Lorenzo.

The Associated Press