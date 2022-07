Le pape prie pour la guérison d’une “terrible” colonisation

LAC SAINTE ANNE –

Le pape François a prié mardi pour la guérison des “effets terribles de la colonisation” alors qu’il dirigeait un pèlerinage vers un lac canadien connu des peuples autochtones depuis des siècles comme un lieu sacré de guérison.

Le service de prière au lac Sainte-Anne en Alberta a été l’un des moments forts spirituels de la visite de six jours du pontife au Canada pour expier le rôle de l’Église catholique dans la gestion des pensionnats qui ont assimilé de force les enfants autochtones du pays à la société chrétienne. Lundi, il s’est excusé pour la manière « catastrophique » dont les familles ont été déchirées ; le lendemain, il est passé à la prière pour les aider à guérir des «blessures de la violence».

“Dans ce lieu béni, où règnent l’harmonie et la paix, nous vous présentons la disharmonie de nos expériences, les terribles effets de la colonisation, la douleur indélébile de tant de familles, de grands-parents et d’enfants”, a déclaré François au bord du lac. “Aidez-nous à guérir de nos blessures.”

La cérémonie tombait le jour de la fête de Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus et une figure de dévotion particulière pour les catholiques autochtones, qui chaque année font des pèlerinages au lac Sainte-Anne pour patauger dans ses eaux. Francis a souligné l’importance des grands-mères dans les familles autochtones et a rappelé le rôle essentiel que sa propre grand-mère Rosa a joué dans la transmission de la foi à Buenos Aires, en Argentine.

« Une partie de l’héritage douloureux auquel nous sommes actuellement confrontés découle du fait que les grands-mères autochtones ont été empêchées de transmettre la foi dans leur propre langue et culture », a-t-il déclaré.

Plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été retirés de leur foyer et obligés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par le gouvernement du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 dans le but de les isoler de l’influence de leur famille et de leur culture. L’objectif était de les christianiser et de les assimiler à la société dominante, que les gouvernements canadiens précédents considéraient supérieure.

Lors de son premier événement au Canada, François a qualifié lundi les pensionnats d'”erreur désastreuse” et s’est excusé sur le site d’une ancienne école à Maskwacis pour le “mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones”.

Les émotions étaient encore brutes un jour plus tard alors que ces mots étaient digérés et disséqués.

Murray Sinclair, le président des Premières Nations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a salué les excuses, mais a déclaré mardi qu’elles n’allaient pas assez loin dans la reconnaissance du blâme institutionnel pour le rôle de la papauté dans la justification de l’expansion coloniale européenne et l’approbation par la hiérarchie de la politique d’assimilation du Canada. .

“Il est important de souligner que l’Église n’était pas seulement un agent de l’État, ni simplement un participant à la politique gouvernementale, mais qu’elle était l’un des principaux co-auteurs des chapitres les plus sombres de l’histoire de ce pays”, a déclaré Sinclair dans un communiqué. .

Sinclair a déclaré que les décrets de l’Église menaient directement au “génocide culturel” des peuples autochtones en sous-tendant la politique coloniale et la doctrine de la découverte, un concept juridique international du XIXe siècle justifiant la saisie coloniale de terres et de ressources par les puissances européennes.

Les organisateurs du voyage ont repoussé ses critiques, insistant sur le fait que François avait en effet “accepté l’entière responsabilité du rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats”.

« Sa décision de s’excuser sur le sol canadien, au cours d’une année où il fait face à d’importants problèmes de santé et a dû annuler d’autres voyages internationaux, démontre sa compréhension de la responsabilité institutionnelle de l’Église catholique de contribuer au voyage de réconciliation », a déclaré Neil MacCarthy, chef des communications pour la visite papale, a déclaré à l’Associated Press par e-mail.

Il a ajouté que les évêques catholiques du Canada travaillaient avec le Vatican pour publier une nouvelle déclaration sur les bulles papales associées à la doctrine de la découverte, même si le Saint-Siège a déjà déclaré que les décrets n’avaient aucune autorité légale ou morale dans l’Église aujourd’hui.

“Nous comprenons le désir de nommer ces textes, de reconnaître leur impact et de renoncer aux concepts qui leur sont associés”, a déclaré MacCarthy.

Gérald Antoine, chef national déné et chef régional de l’Assemblée des Premières Nations, a déclaré qu’il avait espéré que le pape pourrait renoncer aux décrets pendant son séjour au Canada, mais il était reconnaissant de l’attention que la visite et les excuses ont apportée à une histoire que sa propre famille a vécue.

“Le monde voit que nous disons la vérité”, a déclaré Antoine. “Notre famille a été déracinée, déplacée et réinstallée. C’est ce que notre peuple a dit. Personne n’a jamais voulu écouter.”

Francis ne s’est pas attardé sur les excuses ou sur l’histoire chargée de l’église lors d’une messe matinale au stade du Commonwealth d’Edmonton dédiée à Sainte-Anne et à ses grands-parents, qui a attiré quelque 50 000 personnes. En raison de problèmes de genou, le pontife de 85 ans a célébré la messe en position assise derrière l’autel.

“Grâce à nos grands-parents, nous avons reçu une caresse de l’histoire qui nous a précédés : nous avons appris que la bonté, l’amour tendre et la sagesse sont les racines solides de l’humanité”, a déclaré François. “Nous sommes des enfants parce que nous sommes des petits-enfants.”

Plus tard, il a porté le thème des grands-parents au lac Sainte-Anne, où environ 10 000 pèlerins se sont rassemblés sur et autour des rives du lac au milieu de vastes acres de fleurs de canola jaune vif qui fleurissent au plus fort de l’été. Certains sont venus de régions lointaines du Canada pour participer au pèlerinage, qui reprenait après deux ans de fermetures liées au COVID-19.

“Je suis heureux qu’il se soit excusé”, a déclaré Myles Wood, qui est venu de Saint Theresa Point, dans le nord du Manitoba, avec sa femme, sa mère et des membres de leur paroisse. “J’ai une boule dans la gorge”, a-t-il déclaré après le passage de Francis et béni la foule avec de l’eau bénite du lac.

François est arrivé au son des tambours et des youyous et s’est arrêté pour une minute de prière au bord de l’eau. Avant la visite, les autorités sanitaires de l’Alberta ont émis un avis de prolifération d’algues bleu-vert pour le lac, avertissant les visiteurs d’éviter tout contact avec les proliférations et de s’abstenir de patauger là où elles sont visibles.

Le lac est connu sous le nom de Wakamne, ou « God’s Lake », par la nation Alexis Nakota Sioux qui vit à proximité, et Manito Sahkahiga, ou « Spirit Lake », par les Cris. Le nom « Lac Sainte Anne » lui a été donné par le révérend Jean-Baptiste Thibault, le premier prêtre catholique à établir une mission sur le site.

Pour Lorna Lindley, une survivante du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique, où les premières tombes présumées anonymes ont été découvertes l’an dernier, la journée a été difficile. Elle a assisté à la messe du matin en l’honneur de ses parents décédés, qui ont été emmenés dans un pensionnat à l’âge de 5 ans dans un camion à bestiaux.

“Pour moi, c’est vraiment lourd”, a déclaré Lindley. “C’est difficile. Peu importe combien de fois vous vous excusez, cela n’enlève pas la douleur et la douleur.”

Si vous êtes un ancien survivant des pensionnats indiens en détresse, ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.