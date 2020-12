Le pape François a rendu mardi une visite surprise à la statue de la Vierge Marie à Rome pour prier pour les personnes du monde entier qui luttent contre la pandémie.

La statue est au sommet d’une colonne près de la place d’Espagne dans la capitale italienne.

Après avoir posé des roses blanches au bas de la colonne, François a passé quelques instants en prière silencieuse. Sa visite a marqué la fête catholique de l’Immaculée Conception.

La journée est un jour férié en Italie et au Vatican.

Les pompiers italiens ont grimpé sur une échelle pour placer une couronne de fleurs sur le bras de la statue après le départ du pape.

Francis «s’est tourné vers [Mary] dans la prière, afin qu’elle veille avec amour sur Rome et ses habitants, en lui confiant tous ceux de cette ville et du monde qui sont affligés par la [COVID-19] maladie et sont découragés », a déclaré le porte-parole du Vatican Matteo Bruni dans un communiqué.