Le pape présente ses excuses pour les abus d’enfants autochtones dans les écoles du Canada dans le cadre d’un « pèlerinage pénitentiel »

Le pape François s’est exprimé lundi devant des peuples autochtones à l’extérieur d’Edmonton, en Alberta, au Canada, s’excusant au nom de l’Église catholique pour l’oppression et «l’assimilation forcée» et le mauvais traitement des enfants dans les pensionnats religieux.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille et amenés dans des pensionnats entre 1881 et 1996. Un certain nombre d’enfants auraient été affamés, battus et abusés sexuellement.

“Je suis désolé. Je demande pardon, en particulier, pour la manière dont de nombreux membres de l’Église et des communautés religieuses ont coopéré, notamment par leur indifférence aux projets de destruction culturelle et d’assimilation forcée promus par les gouvernements de l’époque, qui culminé avec le système des pensionnats », a déclaré le pape François.

Les dirigeants canadiens sont au courant du nombre d’enfants qui meurent dans les écoles depuis 1907, mais les incidents ont attiré davantage l’attention après la découverte l’an dernier de ce qui semblait être des tombes anonymes dans ou à proximité d’anciens pensionnats.

L’Église catholique du Canada affirme que ses diocèses et ses ordres religieux ont fourni plus de 50 millions de dollars en espèces et en nature, et espèrent ajouter 30 millions de dollars de plus au cours des cinq prochaines années.

Le pape a qualifié son voyage de « pèlerinage pénitentiel ».

“Je suis venu dans vos terres natales pour vous dire en personne ma peine. Pour implorer le pardon, la guérison et la réconciliation de Dieu. Pour exprimer ma proximité et prier avec vous et pour vous”, a-t-il déclaré.

Le discours du pape a eu lieu sur le terrain qui abritait autrefois le pensionnat indien Ermineskin, mais qui abrite maintenant une école dirigée par quatre nations cries locales.

Des milliers de billets étaient réservés aux survivants autochtones des pensionnats. Les dirigeants autochtones du Traité 6, l’endroit que Francis visite en Alberta, ont déclaré qu’ils étaient submergés de demandes de survivants qui souhaitent assister à l’événement.

