Le pape planifie des voyages en Inde et en Mongolie après Lisbonne et Marseille

À BORD DE L’AVION PAPAL (AP) – Le pape François a déclaré dimanche qu’il prévoyait de se rendre en Inde l’année prochaine et étudie un éventuel voyage en Mongolie plus tard en 2023 dans ce qui serait une première pour un pape.

Francis a décrit son programme de voyage à venir lors de son vol de retour à Rome depuis le Soudan du Sud.

Il a confirmé qu’il serait à Lisbonne, au Portugal, pour la Journée mondiale de la jeunesse la première semaine d’août et qu’il participerait à une réunion des évêques méditerranéens le 23 septembre à Marseille, en France.

Il a dit qu’il y avait “la possibilité” qu’il vole de Marseille à la Mongolie, ce qui serait une première pour un pape.

En regardant plus loin, Francis a déclaré qu’il pensait qu’il se rendrait en Inde en 2024, après que les plans d’un voyage en 2017 se soient effondrés.

François s’est adressé aux journalistes après une visite de six jours au Congo et au Soudan du Sud, où il a été rejoint dans la capitale sud-soudanaise, Juba, par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby et le modérateur de l’Église d’Écosse, le Rt. Le révérend Iain Greenshields.

Les dirigeants catholiques, anglicans et presbytériens ont effectué une nouvelle visite conjointe pour inciter les dirigeants politiques du Soudan du Sud à progresser dans la mise en œuvre d’un accord de paix bloqué en 2018 qui a mis fin à une guerre civile après l’indépendance du pays du Soudan en 2011.

Welby et Greenshields ont rejoint Francis à bord de l’avion papal et ont pris part à sa conférence de presse aérienne, au cours de laquelle on leur a demandé s’ils seraient également disposés à rejoindre Francis lors de futurs voyages.

Welby a déclaré qu’il serait “ravi” si cela pouvait être utile, plaisantant en disant que l’avion papal était “la meilleure compagnie aérienne sur laquelle j’ai jamais volé”.

Greenshields était également enthousiaste mais a noté que son mandat se terminait en mai.

Dans un clin d’œil à la délégation presque entièrement masculine du Vatican qui accompagne François lors de ses voyages à l’étranger, Greenshields a souligné qu’il serait remplacé par “une femme très capable” en tant que modératrice de l’Église d’Écosse, la révérende Sally Foster-Fulton, un Americain. L’Église d’Écosse a ordonné des femmes ministres depuis les années 1960.

“Elle serait ravie de faire la même chose”, a-t-il déclaré.

La délégation vaticane, composée majoritairement de cardinaux et d’évêques, ne comprend traditionnellement qu’une seule femme : une experte en protocole à la secrétairerie d’Etat vaticane. Lors de ce voyage, François a également invité comme invitée personnelle une religieuse congolaise.

Nicole Winfield, l’Associated Press