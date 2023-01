Le pape plaide pour la fin des violences et le début des pourparlers au Pérou

“La violence éteint l’espoir d’une solution juste aux problèmes”, a déclaré le pontife. “J’encourage toutes les parties concernées à emprunter la voie du dialogue entre frères d’une même nation, dans le plein respect des droits de l’homme et de l’État de droit”.

Notant qu’il se joignait à un appel des évêques péruviens, François est passé de l’italien à l’espagnol pour s’exclamer : « Non à la violence, d’où qu’elle vienne ! Plus de morts !”

Jusqu’à récemment, les protestations qui envahissaient de plus en plus le Pérou étaient concentrées dans le sud du pays. Ils ont commencé le mois dernier après que le président de l’époque, Pedro Castillo, premier dirigeant péruvien d’origine rurale andine, a été destitué et emprisonné pour avoir tenté de dissoudre le Congrès.