Le pape Pie XII était au courant des atrocités commises par les nazis lors de la Shoah, suggère une lettre

Après des décennies de pression de la part d’organisations juives et d’historiens, le Vatican a ouvert en 2020 ses archives secrètes sur le pape en temps de guerre, qui a dirigé l’Église catholique de 1939 à 1958. Pie XII est depuis devenu l’un des pontifes les plus controversés pour ne pas avoir publiquement condamné les nazis. pendant la guerre, les critiques le surnommant « le pape d’Hitler ». D’autres, dont le Vatican, ont soutenu que sa diplomatie avait sauvé des vies en partie en empêchant une réaction négative des nazis.

Un document récemment dévoilé a alimenté le débat. Il s’agit d’une lettre allemande envoyée par un jésuite allemand membre de la résistance anti-nazie, le père Lother Koenig, et adressée au secrétaire particulier de confiance du pape, le révérend Robert Leiber. Dans la lettre datée du 14 décembre 1942, Koenig écrivait que jusqu’à 6 000 personnes, « surtout des Polonais et des Juifs », mouraient chaque jour dans les « fourneaux SS » du camp de concentration nazi de Bełzec, dans ce qui était alors la Pologne occupée. . Rapportée cette semaine par le quotidien italien Corriere Della Sera, la lettre a été découverte par l’archiviste du Vatican Giovanni Coco, qui l’a décrite comme une preuve supplémentaire d’un flux d’informations explicites et détaillées sur les crimes nazis vers le Saint-Siège.