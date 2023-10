Le pape ouvre la réunion du Vatican au milieu de tensions avec les conservateurs | Actualités religieuses

Le pape François ouvre un rassemblement mondial d’évêques et de laïcs pour discuter de l’avenir de l’Église catholique, y compris de questions brûlantes considérées auparavant comme taboues.

Le pape François a ouvert une réunion importante sur l’avenir de l’Église catholique, les progressistes espérant que cela conduira à davantage de femmes à des postes de direction et les conservateurs avertissant que la doctrine de l’Église sur tout, de l’homosexualité à l’autorité de la hiérarchie, est en danger.

François a présidé mercredi une messe solennelle sur la place Saint-Pierre pour ouvrir officiellement la réunion, avec des centaines de membres du clergé du monde entier célébrant sur l’autel devant les laïcs catholiques de base dont la présence et l’influence à cette réunion marquent un tournant décisif. changement pour l’Église catholique.

Rarement ces derniers temps, une réunion du Vatican a généré autant d’espoir, de battage médiatique et de peur que cette réunion de trois semaines à huis clos, connue sous le nom de synode. Il ne prendra aucune décision contraignante et ne constitue que la première session d’un processus de deux ans.

Mais cela a néanmoins tracé une ligne de bataille aiguë dans le clivage éternel entre gauche et droite de l’Église et marque un moment déterminant pour François et son programme de réforme.

Avant même qu’il ne commence, le rassemblement était historique car François avait décidé de laisser les femmes et les laïcs voter aux côtés des évêques dans tout document final produit.

Même si moins d’un quart des 365 membres votants ne sont pas évêques, la réforme constitue un changement radical par rapport à un synode des évêques axé sur la hiérarchie et une preuve de la conviction de François selon laquelle l’Église se soucie davantage de son troupeau que de ses bergers.

« C’est un moment décisif », a déclaré JoAnn Lopez, une ministre laïque d’origine indienne qui a aidé à organiser deux années de consultations avant la réunion dans les paroisses où elle a travaillé à Seattle et à Toronto.

« C’est la première fois que les femmes ont une voix très différente à la table des négociations, et la possibilité de voter dans la prise de décision est énorme », a-t-elle déclaré.

À l’ordre du jour figurent des appels à prendre des mesures concrètes pour élever davantage de femmes à des postes de décision dans l’Église, y compris en tant que diacres, et pour que les fidèles catholiques aient davantage leur mot à dire dans la gouvernance de l’Église.

Des moyens de mieux accueillir les catholiques LGBTQ et d’autres personnes marginalisées par l’Église sont également à l’étude, ainsi que de nouvelles mesures de responsabilisation visant à vérifier la manière dont les évêques exercent leur autorité pour prévenir les abus.

Les femmes se plaignent depuis longtemps d’être traitées comme des citoyennes de seconde zone dans l’Église, exclues de la prêtrise et des plus hauts rangs du pouvoir, mais responsables de la part du lion du travail de l’Église – enseigner dans les écoles catholiques, diriger les hôpitaux catholiques et transmettre la foi aux prochains. générations.

Ils réclament depuis longtemps un plus grand mot à dire dans la gouvernance de l’Église, au moins avec le droit de vote aux synodes périodiques du Vatican, mais aussi le droit de prêcher à la messe et d’être ordonné prêtre ou diacre.

Bien qu’elles aient obtenu des postes de haut niveau au Vatican et dans les églises locales du monde entier, la hiérarchie masculine continue de diriger le spectacle.

Lopez, 34 ans, et d’autres femmes sont particulièrement enthousiasmées par le potentiel que le synode pourrait, d’une manière ou d’une autre, approuver autorisant les femmes à être ordonnées diacres, un ministère qui est actuellement réservé aux hommes.

La possibilité que ce processus synodal puisse conduire à un réel changement sur des sujets auparavant tabous a donné de l’espoir à de nombreuses femmes et catholiques progressistes et a suscité l’inquiétude des conservateurs qui ont averti que cela pourrait conduire à un schisme.

Avant même le début des débats, cinq cardinaux conservateurs ont publiquement demandé à François de réaffirmer la doctrine catholique sur le traitement des couples homosexuels et l’ordination des femmes.

Leurs questions – intitulées « Doutes » – étaient accompagnées d’une lettre ouverte aux adeptes mettant en garde contre le risque de « confusion » et d’« erreur », au milieu de critiques selon lesquelles les questions soulevées lors du processus synodal pourraient aliéner de nombreux catholiques.

Dans une réponse rendue publique lundi, le pontife de 86 ans a semblé suggérer une voie pour la bénédiction des couples de même sexe par les religieux, ce qui n’est pas reconnu par le Saint-Siège mais est pratiqué dans des pays comme l’Allemagne et la Belgique.

Tout en insistant sur le fait que l’Église ne reconnaît que le mariage entre un homme et une femme, le pape a déclaré que « nous ne pouvons pas être des juges qui se contentent de nier, de rejeter et d’exclure ».

« La prudence pastorale doit discerner adéquatement s’il existe des formes de bénédiction, demandées par une ou plusieurs personnes, qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage », écrit-il.

Une deuxième session de l’assemblée est prévue pour octobre 2024, ce qui signifie qu’aucune décision concrète n’est attendue de si tôt.