Le pape ordonne la publication en ligne des dossiers juifs de Pie XII datant de la Seconde Guerre mondiale

La documentation contient 2 700 dossiers de demandes d’aide au Vatican de la part de groupes et de familles juifs, dont beaucoup sont catholiques baptisés, donc ne sont plus juifs pratiquants. Les dossiers ont été conservés dans les archives du Secrétariat d’État et contiennent des demandes d’intervention papale pour éviter la déportation nazie, pour obtenir la libération des camps de concentration ou pour aider à retrouver des membres de la famille.