ROME – Le pape François a changé les lois de l’Église catholique romaine pour permettre formellement aux femmes de donner des lectures de la Bible pendant la messe, d’agir comme serveuses de l’autel et de distribuer la communion, mais elles n’ont pas le droit de devenir diacres ou prêtres.

Dans de nombreux pays, les femmes catholiques s’acquittaient déjà de ces fonctions, qui sont officiellement réservées aux hommes, mais en modifiant le Code de droit canonique, qui fixe les règles des pratiques catholiques, François a supprimé la possibilité que les évêques conservateurs interdisent aux femmes de accéder à ces postes.

Dans une lettre accompagnant le décret annonçant le changement, François a dit qu’il voulait reconnaître la «précieuse contribution» que les femmes apportaient à l’Église, ainsi que celle des laïcs.

Mais le décret, que François a signé dimanche, et le Vatican publié lundi, fait également une distinction entre les ministères «ordonnés» – y compris le sacerdoce et le diaconat, qui sont réservés aux hommes – et les autres ministères ouverts aux baptisés.